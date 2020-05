Dalla Lombardia alla Sicilia, ecco i piani di riapertura delle regioni per il 18 maggio Emilia Romagna e Veneto puntano a riaprire tutto, spiagge comprese. Lombardia e Piemonte scelgono la cautela di Andrea Gagliardi

Nuova protesta dei ristoratori a Milano: Non possiamo aprire

Emilia Romagna e Veneto puntano a riaprire tutto, spiagge comprese. Lombardia e Piemonte scelgono la cautela

7' di lettura

È conto alla rovescia per le riaperture generalizzate dei negozi nelle regioni. Dopo il via libera da parte del governo, il 18 maggio potranno aprire negozi, bar, ristoranti e parrucchieri. Ci sono Regioni come l'Emilia Romagna e il Veneto che puntano a riaprire tutto. Altre, come la Lombardia e il Piemonte, che scelgono la cautela. A condizionare le scelte saranno le prime pagelle regionali, attese per giovedì, che fotograferanno, dopo il monitoraggio avviato dal ministero della Salute, la diffusione del virus e la capacità dei territori di mettere in campo le difese (dai tamponi ai posti letto) per arginarlo, individuando l'indice di rischio di ciascuna regione.

Ci saranno linee guida uguali per tutti. Sono pronte quelle per la ristorazione e per la balneazione (non senza critiche dagli addetti ai lavori). Oltre a quelle per i parrucchieri . Altro nodo sono gli spostamenti tra le Regioni. La data più probabile per la fine del divieto è il 1° giugno. Ma anche su questo non c'è niente di deciso. Vediamo ora più da vicino gli orientamenti delle singole regioni.

Lombardia cauta, decisione entro il 14 maggio su riaperture

La regione più cauta sulle aperture è la Lombardia, dove i dati stanno migliorando, come in tutta Italia, ma si continua ad avere un numero significativo di positivi giornalieri. Il governatore Attilio Fontana si è preso tempo fino a giovedì 14 maggio prima di dare una risposta definitiva sulle riaperture. Al momento sarebbe orientato a dare l’ok il 18 ai negozi ma non a bar, ristoranti e parrucchieri. La situazione è comunque fluida. E i vertici della Lombardia ritengono che i dati del ministero della Salute siano i più importanti per prendere una decisione.

In Piemonte lunedì non riaprirà tutto

Cauto anche il Piemonte, dove si registra ormai meno di 200 casi al giorno. Si attende il confronto con il ministero della Salute prima di stilare le linee guida sulle prossime riaperture. E si guarda all’andamento complessivo, per timore che possano nascere nuovi focolai. Lunedì non riaprirà tutto come in gran parte delle altre Regioni. Anche qui un’ipotesi è che il 18 maggio possano riaprire solo i negozi, mentre per bar, ristoranti e parrucchieri si profila un rinvio.

La Liguria vuole riaprire anche le spiagge

La Liguria si prepara invece a riaprire tutto dal 18 maggio: oltre a bar e ristoranti, anche le spiagge. Il governatore Giovanni Toti ha più volte escluso scenari con separé in plexiglass. Attesa comunque entro il fine settimana la lista completa di tutte le attività che potranno ripartire.