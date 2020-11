Dalla Lombardia alla Sicilia, i piani per uscire dalla zona rossa e arancione al rafforzamento dei covid hotel all’aumento dei posti letto, le regioni classificate a rischio alto o medio-alto si attrezzano per essere ricollocati in scenari di rischio meno stringenti di Andrea Gagliardi

al rafforzamento dei covid hotel all’aumento dei posti letto, le regioni classificate a rischio alto o medio-alto si attrezzano per essere ricollocati in scenari di rischio meno stringenti

4' di lettura

Dal 6 novembre, per almeno due settimane, Piemonte, Lombardia, Val d’Aosta e Calabria sono in zona rossa, perché situate in uno scenario di «massima gravità» da un punto di vista epidemiologico e con alto rischio. Di qui un lockdown temperato che vieta ai cittadini di uscire dal comune di residenza e di muoversi al suo interno se non per comprovate ragioni di lavoro, salute o necessità. Ma i presidenti delle regioni coinvolte stanno mettendo a punto dei piani per uscire dalla situazione critica.

In Lombardia si punta al rafforzamento dei Covid hotel

Un appello a «lavorare insieme e rapidamente per piegare la curva epidemiologica» è stato rivolto attraverso una lettera dal presidente della Regione Attilio Fontana ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari della Lombardia. Nella strategia del governatore lombardo ci sarebbe anche il rafforzamento dei covid hotel.

Loading...

Valle d’Aosta teme per stop prolungato al turismo

In bilico tra la paura delle conseguenze economiche del lockdown per la zona rossa e la speranza di poter far ripartire l'industria del turismo già a Natale: così la Valle d'Aosta si prepara ad affrontare le pesanti restrizioni imposte dal Dpcm. A preoccupare la regione è il rischio di un collasso economico che potrebbe derivare dallo stop prolungato della stagione invernale. Dal solo settore alberghiero dipende l'8 per cento del prodotto interno regionale, il doppio della media nazionale. In questa parte delle Alpi, la chiusura invernale di alberghi, ristoranti e impianti rappresenta l'incubo peggiore. Il presidente della Regione Erik Lavevaz vuole certezze dal Governo nazionale sui tempi e sulle modalità dei ristori economici, ma ha anche chiarito che il suo obiettivo è uscire al più presto dalla zona rossa: «Nei prossimi quattordici giorni, - ha spiegato - dobbiamo fare tutto il possibile per cercare di migliorare la situazione sanitaria ed essere ricollocati in scenari di rischio meno stringenti, soprattutto per l'economia»

Puglia attiva altri 1.100 posti letto



In zona arancione (criticità medio-alta) la Puglia ha attivato altri 1.100 posti letto. L'emergenza riguarda soprattutto la provincia di Bari e il Foggiano, le aree più in crisi. Anche in questa seconda ondata, le Rsa si stanno dimostrando vulnerabili: in una struttura di Altamura (Bari) sono stati accertati con tamponi rapidi 38 casi positivi al Covid. Sul fronte scuola, è in corso un altro confronto in Regione dopo la decisione del governatore Michele Emiliano di non ritirare l'ordinanza di sospensione della didattica in presenza.

Sicilia vara piano: 3600 posti letto



La Sicilia ha varato il 4 novembre il nuovo piano ospedaliero per fronteggiare l'emergenza legata alla pandemia. Sono circa 3.600 i posti letto previsti dedicati alle cure del Covid-19. I posti, individuati in strutture pubbliche e private di tutto il territorio siciliano, comprendono terapie intensive, degenze ordinarie e ricoveri in strutture dedicate alle cure in bassa complessità. In particolare le terapie intensive raggiungeranno entro la fine del mese 416 posti dedicati esclusivamente al Covid a cui potranno aggiungersi posti di terapia sub-intensiva convertibili a seconda delle eventuali necessità. Le degenze ordinarie raggiungeranno 2.384 ricoveri dedicati, mentre saranno 812 i posti letto a disposizione nelle strutture a bassa complessità. La Sicilia è una delle Regioni che al momento non ha sospeso le cure diverse dal Coronavirus né ha ridotto gli interventi programmati.