Dalla Luiss mille borse di studio per il post-Covid19 Dall’ateneo un «sostegno concreto a favore delle famiglie e degli studenti in difficoltà». La tutela finanziaria riguarderà iscritti e nuove matricole

Le Scienze sociali ai tempi del Covid-19: cosa cambierà?

2' di lettura

Un «sostegno concreto a favore delle famiglie e degli studenti in difficoltà, un sistema per investire sul loro talento e sulle loro competenze per ripartire, subito, insieme». È questo l’obiettivo di “United for Luiss learning”, iniziativa di solidarietà con cui la Luiss Guido Carli costituisce un fondo post-emergenza Covid-19 per l’assegnazione di 310 nuove borse di studio, grazie alle quali verrà offerta una tutela finanziaria immediata a iscritti e nuove matricole.

Questi interventi, fruibili già a partire dal prossimo anno accademico 2020/21, si aggiungeranno ai 750 già programmati permettendo così, di arrivare ad oltre mille borse di studio. Il fondo, al quale l’Ateneo conferisce una dotazione economica iniziale di 1,2 milioni di euro, sarà alimentato anche con i contributi raccolti dall’azione di solidarietà della comunità Luiss. Per garantire questi interventi in maniera incrementale negli anni, verrà inoltre promossa una “Call to action” che prevedrà un’azione mirata di fundraising presso tutte le aziende partner e l’utilizzo dei fondi raccolti per la donazione del 5x1000. L’università mette poi a disposizione, per chi lo desiderasse, finanziamenti bancari per rateizzare l’importo in 12 mesi in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

«Portiamo nel nostro bagaglio la consapevolezza maturata durante queste settimane inedite: siamo una comunità, e solamente offrendo supporto a chi è in difficoltà possiamo assicurare la sostenibilità di una nuova stagione da affrontare insieme. Nessuno deve rimanere indietro» dichiara Giovanni Lo Storto, direttore generale dell’ateneo, che prosegue: «Per questo la Luiss, in un momento così delicato, continua a sostenere talenti e le loro famiglie, per garantire l’accesso all’alta formazione, fondamentale per la crescita ed il futuro dei nostri giovani».

I nuovi strumenti di sostegno al merito, spiega una nota della Luiss, saranno destinati sia agli attuali studenti che ai nuovi immatricolati che si trovano improvvisamente in difficoltà economica, a causa degli effetti dell’emergenza Covid-19. Delle 310 borse di studio aggiuntive, 100 saranno rivolte a nuovi iscritti e riguarderanno tutta la durata degli studi triennali o a ciclo unico. Le altre 210 sosterranno gli attuali studenti, in difficoltà per i problemi legati all'emergenza sanitaria e che, naturalmente, manterranno i requisiti di merito. La Luiss Guido Carli rafforza, così, il suo ruolo di università che mette al centro valore, talento e sensibilità sociale».