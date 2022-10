Dalla maggioranza ai ministri: ecco tutti gli effetti dello scontro Meloni-Berlusconi

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

«Sono sicuro che anche fra Giorgia e Silvio tornerà quell’armonia che sarà fondamentale per governare, bene e insieme, per i prossimi cinque anni». Il leader della Lega Matteo Salvini - così come fanno altri dirigenti del centrodestra tra cui l’azzurro Maurizio Gasparri e il meloniano Raffele Fitto - getta acqua sul fuoco dello scontro andato in scena giovedì in Senato tra Berlusconi e la premier in pectore, quando i senatori di Forza Italia - per mandare un avvertimento sulla formazione del governo - hanno deciso di non votare per Ignazio La Russa presidente del Senato finendo tuttavia per risultare ininfluenti, visto il soccorso giunto dai vari gruppi di opposizione anche su sollecitazione di Fratelli d’Italia.

Una frattura anche personale aggravatasi nelle ore successive con la pubblicazione degli appunti su Meloni presi da Berlusconi sugli scranni del Senato e rubati dai fotografi in cui il vecchio leader definisce la premier in pectore “supponente, arrogante, presuntuosa, offensiva, ridicola, una con cui non si può andare d’accordo”. Bordate a cui Meloni ha risposto con una stilettata: «Si è dimenticato di scrivere che non sono ricattabile».

Il primo effetto dello scontro: Fi più debole nel governo

L’affondo fallito è senz’altro un pessimo ritorno in campo - dopo nove anni dalla decadenza da senatore per effetto della legge Severino - per il fondatore di Forza Italia e leader storico del centrodestra, uscito molto indebolito dal braccio di ferro tanto da dover rinunciare al “pomo della discordia”, ossia la presenza della fedelissima Licia Ronzulli nella squadra di Meloni. E forse non solo della Ronzulli, visto che la leader di Fratelli d’Italia ha fatto capire che non vorrà nel governo nessun senatore che non abbia votato per La Russa.

A rischio quindi la capogruppo uscente Anna Maria Bernini, mentre potrebbe entrare l’ex presidente del Senato Elisabetta Casellati, unica assieme allo stesso Berlusconi a depositare la scheda nell’urna il 13 settembre: per lei sarebbe pronto il ministero delle Riforme, fondamentale per il progetto di presidenzialismo, mentre il leghista Roberto Calderoli andrebbe al ministero delle Autonomie e degli Affari regionali, fondamentale per portare avanti i progetti di autonomia differenziata delle Regioni del Nord cari alla Lega. Di certo Meloni ora ha più argomenti per sbarrare agli azzurri la strada del ben più pesante ministero della Giustizia (Berlusconi aveva indicato Casellati): a Via Arenula siederà l’ex magistrato Carlo Nordio, garantista ma molto vicino alla leader di FdI. Mentre non sembra a rischio la candidatura del coordinatore azzurro alla Farnesina Antonio Tajani.

Il secondo effetto: rafforzato l’asse tra Lega e FdI

Un’impuntatura, quella di Berlusconi su Ronzulli, che ha a che fare più con le categorie psicologiche (il ruggito del vecchio leone per rimarcare un potere che gli sta sfuggendo dalle mani) che con le categorie della politica. Impuntarsi su un nome discutibile invece che su una questione di posizionamento politico, magari sull’Europa e contro il sovranismo vista la storica appartenza di Forza Italia al Partito popolare europeo, è stato un boomerang che si rifletterà sulla composizione del governo e anche sugli equilibri politici della maggioranza: a uscirne rafforzato nel ruolo di paciere e di principale e leale alleato della premier in pectore è infatti Salvini. Che ottiene intanto l’elezione alla presidenza della Camera di un fedelissimo come Lorenzo Fontana, una personalità dai trascorsi filo-putiniani che probabilmente la stessa Meloni non gradisce fino in fondo per i risvolti internazionali.