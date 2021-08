Dalla manipolazione al controllo: intelligenza artificiale in cerca di regole

6' di lettura

I rischi posti dalle nuove applicazioni dell'intelligenza artificiale (AI) sono ormai molteplici: dalla violazione della privacy alla discriminazione, dalla manipolazione mentale al rischio di danni fisici, psicologici o economici. È del 5 luglio il provvedimento del Garante Privacy italiano che sanziona la società Glovo per l'utilizzo di un sistema AI potenzialmente discriminatorio e oscuro impiegato nel suo servizio di consegna a domicilio. Per fare ulteriori esempi, i sistemi AI possono non solo identificare il volto di un soggetto in una folla, ma anche riconoscerne le emozioni e addirittura classificarlo in base a caratteristiche personalissime e sensibili.

Ne sono prova alcuni discutibili studi recenti che sono riusciti a identificare l'orientamento sessuale o anche la propensione al crimine a partire da caratteristiche facciali. Altrettanto preoccupante è un recente progetto di ricerca cinese sul riconoscimento emozionale nella minoranza degli Uiguri: i soggetti sono obbligati a testare l'algoritmo sottoponendosi a test forzati.

Alcuni algoritmi possono addirittura predire le capacità e l'affidabilità dei candidati per una posizione lavorativa, basandosi semplicemente su video-interviste. Tecnologie simili potrebbero presto essere utilizzate nelle scuole per predire il livello di attenzione ed educazione degli studenti. Inoltre, le società di tecnologia finanziaria (fintech) prevedono di usare i social media e altri dati per stabilire le condizioni e i tassi d'interesse dei mutui.

Sistemi AI complessi sono già usati in diverse parti del mondo per le auto a guida autonoma, per le diagnosi mediche, per cani poliziotti robotici e addirittura per le armi “intelligenti”. Peraltro, anche i più comuni sistemi AI – come quelli impiegati nelle app per la consegna a domicilio – possono essere discriminatori.

La proposta europea di regole

Tutto ciò può portare a scenari distopici, come il sistema di social scoring adottato dalla Cina, in cui un algoritmo può classificare i cittadini in base a quanto rispettano le regole e a quanto mostrano obbedienza (online e offline) verso il partito. Altri rischi, ben più concreti, sono la discriminazione sul luogo di lavoro in base al sesso o all'orientamento sessuale o a danno di determinate minoranze sociali in contesti di polizia predittiva.