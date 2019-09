Dalla manovra a Bruxelles all’offerta vincolante per Alitalia, 15 ottobre giorno clou di An.C.

2' di lettura

La data da segnarsi in agenda e da cerchiare con la penna rossa è il 15 ottobre. Quel martedì si avvia a essere un giorno clou, in cui saranno prese decisioni che sono destinate ad avere ripercussioni dirette su due dossier di peso: i conti pubblici e il destino di Alitalia.

Conti pubblici: al via il confronto con la Commissione Ue

Entro il 15 ottobre, infatti, l’Italia dovrà presentare la manovra 2020 all’Europa. In particolare, il governo sarà chiamato a inviare alla nuova Commissione von der Leyen e all’Eurogruppo il Dpb, ovvero il Draft Budgetary Plan, il Documento programmatico di bilancio sul quale a fine novembre la Commissione europea esprimerà un parere finale. Oltre alle tabelle dei programmi di finanza pubblica il documento dovrà indicare le misure che serviranno ad attuarli. Sarà quello l’inizio di un dialogo con Bruxelles, che vigila sul rispetto da parte dei paesi dell’Unione dei vincoli previsti dai trattati comunitari. A fine novembre la Commissione esprimerà il parere finale sul Dpb.

La scadenza dell’offerta vincolante su Alitalia

Ma il 15 ottobre sarà, salvo ulteriori proroghe, una giornata clou per il destino di Alitalia. Quel giorno scadrà infatti la proroga di un mese concessa dal governo per presentare l’offerta vincolante e definitiva delle Ferrovie dello Stato per l’acquisto delle attività della compagnia. Va comunque detto che il rimpasto al vertice di Atlantia, con l’uscita di Giovanni Castellucci dopo 18 anni - Atlantia è il potenziale quarto socio della cordata Fs - potrebbe avere delle ripercussioni sul raggiungimento di un’intesa in quella tempistica, con conseguente rallentamento e rischio di un’ennesima proroga del termine.