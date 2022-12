Dalla manutenzione dei satelliti ai dati, cresce l’innovazione nello spazio

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Dal lancio di sonde per aziende alla manutenzione dei satelliti in orbita, dagli esperimenti in condizioni di microgravità all'utilizzo di droni per emergenze mediche, dai robot adatti allo spazio ai pannelli solari pieghevoli superleggeri. Fino ai dati, tanti dati raccolti dai satelliti e gestiti dall'intelligenza artificiale che li rende utilizzabili per aiutare città e aziende sul percorso della sostenibilità e della gestione, magari con un gemello digitale urbano, ma anche per efficientare sistemi di Internet of things e supportare le aziende con servizi innovativi.



La poliedricità e la distribuzione territoriale della Space economy prende forma nell'innovazione delle dieci start up del settore presentate nel Demo Day conclusivo di Up2Stars, il programma di valorizzazione delle giovani realtà imprenditoriali innovative ideato da Intesa Sanpaolo insieme al proprio Innovation Center.

Nel Centro Congressi della Città della Scienza di Napoli sono state presentate le dieci start up selezionate da una giuria espressione della realtà industriale del settore, tutte operanti nell'economia che ruota attorno allo spazio e negli innovativi settori tecnologici collegati, quali la space industry, l'advanced mobility e i servizi Utm (unmanned aerial vehicles traffic management). Le dieci realtà, provenienti dall'intero territorio italiano, con insediamenti anche del Meridione, hanno avuto l'opportunità di presentarsi a investitori e aziende del settore potenzialmente interessate a investire sui progetti innovativi.

Come dimostra il successo della missione Orion della Nasa, appena conclusa, con la prospettiva di insediamento sulla Luna, ma anche l'innovazione diffusa delle società provate e l'utilizzo diffuso dei satelliti per nuovi business, l'economia che ruota attorno allo spazio sta ampliandosi in maniera sensibile e continua all'insegna della crescita e dell'innovazione per l'intera filiera produttiva.

La competitività italiana nel settore è confermata dai dati sul commercio internazionale che collocano il nostro Paese al quarto posto con una quota di export del 6,9% sul totale (media 2015-2019) per un'economia che occupa oggi il nono posto con una quota di circa il 3% del Pil globale. Il comparto conta ormai oltre 280 imprese italiane che vanno a coprire l'intera filiera, dalla produzione ai servizi satellitari.