Il Miur si sdoppia: all’Istruzione arriva Lucia Azzolina, all’Università Gaetano Manfredi

La partita per il nuovo contratto

Sempre a gennaio, in base agli ultimi accordi con il sindacato, si dovrà aprire il tavolo di confronto per il rinnovo del Ccnl del maxi comparto Istruzione e ricerca, dove la parte da leone la farà la scuola, con l’oltre un milione di dipendenti (tra docenti e personale amministrativo). La manovra stanzia a regime circa 1,7 miliardi di euro per il rinnovo. Ciò, secondo i primissimi calcoli dei tecnici del Miur, consentirà aumenti lordi medi di circa 80 euro a regime (siamo quindi distanti dagli incrementi “a tre cifre” annunciati nei mesi scorsi).

I concorsi per i precari “storici”

Entro febbraio poi si dovranno bandire i due nuovi concorsi per oltre 48mila docenti previsti dal decreto Scuola. Per non parlare della gestione degli organici per il prossimo anno e delle propedeutiche operazioni di mobilità dei professori: qui i sindacati sono sul piede di guerra per la re-introduzione del vincolo di permanenza quinquennale per i docenti neo assunti.

Miur nel caos riorganizzazione

A completare il quadro delle primissime urgenze sulla scuola sul tavolo di Lucia Azzolina c’è lo stesso Miur che rischia, concretamente, la paralisi. Fioramonti ha appena avviato la riorganizzazione del ministero, con la rivisitazione di tutte le direzioni generali. Anche qui, al momento, è tutto fermo, in attesa che la Azzolina prenda in mano la questione.

