Dalla maturità ai libri di testo, ecco le novità in arrivo per studenti e docenti

Dagli esami di Stato alle graduatorie dei precari. Dall’avvio del nuovo anno ai viaggi d’istruzione, passando per la sospensione di 60 giorni delle procedure concorsuali. Il decreto legge sulla scuola, 8 aprile 2020 n. 22, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’8 aprile, è pronto a sbarcare in Senato per l’iter di conversione in legge. In tutto sono 9 articoli: ecco, voce per voce, cosa prevede il provvedimento.

Ammissione all’anno successivo

Il decreto prevede che tutti possano essere ammessi all’anno successivo, ma tutti saranno valutati, nel corso degli scrutini finali, secondo l’impegno reale. Non ci sarà “6 politico”.

Anno di prova

In relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione.



Avvio del nuovo anno

Il decreto consente di lavorare, da subito, anche al nuovo anno scolastico dando al ministero dell’Istruzione gli strumenti per operare con rapidità e di raccordarsi, ad esempio, con le Regioni per uniformare il calendario di avvio delle lezioni.

Come cambia la maturità

Il 96% dei ragazzi viene ammesso, in media, ogni anno, all’esame finale. Quest’anno tutti saranno ammessi e avranno, quindi, la possibilità di sostenere le prove, tenuto conto del periodo dell’emergenza. Ma i crediti di accesso relativi alla classe quinta e il voto finale saranno comunque basati sull’impegno di tutto l’anno. Il decreto indica, poi, una doppia possibilità. Se i ragazzi potranno rientrare a scuola entro il 18 maggio, ci sarà un esame con commissione tutta interna, tranne il presidente esterno. La prima prova, italiano, sarà preparata dal ministero. La seconda, quella diversa per ciascun indirizzo, sarà predisposta dalle commissioni. Poi ci sarà l’orale. Se non si rientra a scuola, è previsto il solo colloquio orale. Resta ferma la necessità di raggiungere almeno il punteggio di 60/100 per ottenere il diploma.