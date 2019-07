Dalla Mediterranea alla Diciotti: tutte le navi bloccate da Salvini di Andrea Gagliardi

Fin dal suo insediamento al Viminale è partita la “guerra” del ministro Matteo Salvini alle navi delle Ong, in un crescendo di direttive e provvedimenti soprattutto per contrastare l'attività di salvataggio di migranti in mare, fino alla multa e alla confisca prevista dal decreto sicurezza bis per chi non rispetta il divieto di ingresso nelle acque italiane. Vediamo le principali imbarcazioni e Ong coinvolte