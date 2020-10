Dalla moda al beauty, i progetti e i prodotti che sostengono iniziative sociali Basta l'acquisto di un oggetto: un beauty case con sieri e creme giorno/notte, una borsa a mano colorata, un ciondolo a cuore di Nicoletta Alessi

Carolina Herrera Heart for Hope, borsa e charm, da 1.000 euro.

Basta l'acquisto di un oggetto: un beauty case con sieri e creme giorno/notte, una borsa a mano colorata, un ciondolo a cuore

2' di lettura

Fare shopping può diventare un modo per supportare concretamente progetti a favore di organizzazioni benefiche e associazioni in tutto il mondo che aiutano donne, bambini e comunità locali. Ecco una selezione di oggetti funzionali, belli e dall'anima sociale.

Tohum , brand di gioielli dall'anima esotica, che in turco significa “seme”, lancia la nuova collezione charity. Collane placcate in oro, impreziosite con cuori in vetro di Murano, realizzate per ricordarci dell'amore per se stessi, dell'amore reciproco e dell'amore per la natura. Il 10 per cento del ricavato andrà alla Haller Foundation, un'organizzazione benefica che supporta i piccoli agricoltori in Kenya e le loro comunità.

Nella foto, collana Helia in oro, 485 dollari.

Insieme per creare borse di paglia intrecciata, in edizione limitata, e aiutare i bambini vulnerabili e le loro famiglie. Questa la mission di M Missoni e Oafrica, un'organizzazione no-profit che realizza progetti in Ghana, di cui Margherita Missoni è presidente italiana. La stampa del foulard presente sulle borse, realizzate a mano dagli artigiani della città di Bolgatanga, proviene dall'archivio Missoni del 1996.

Borsa M Missoni e Oafrica, 490 euro.

Fondazione AIRC torna a indossare il nastro rosa per sensibilizzare il pubblico e sostenere le donne colpite dal tumore al seno. Main partner della campagna è The Estée Lauder Companies Italia , promotore a livello internazionale della Breast Cancer Campaign, ideata da Evelyn H. Lauder, 28 anni fa, insieme all'iconico nastro rosa. A ottobre, acquistando una selezione di prodotti del Gruppo, in oltre 2mila profumerie, è possibile sostenere la ricerca contro il tumore al seno: i fondi raccolti saranno destinati a una borsa di studio triennale per un giovane ricercatore.

Siero ad azione riparatrice, Advanced Night Repair, Estée Lauder, 50 ml, 135 euro.

In risposta all'attuale contesto globale, Carolina Herrera Heart for Hope è l'iniziativa benefica di Carolina Herrera , ambasciatrice di una moda elegante e gioiosa, che intende promuovere momenti positivi, in collaborazione con organizzazioni dai valori affini. Fino al 31 dicembre 2020, il 10 per cento dei ricavi sulle vendite di borse e accessori verrà donato a Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Internazionale (sotto,).