Dalla moda alle vacanze / Buono e biologico

Non è certo una novità che i prodotti biologici siano sempre più apprezzati, in tutti i settori, dall'alimentare alla bellezza. Una tendenza che si rafforzerà ulteriormente nel 2020, sulla scia della sempre più intensa attenzione a metodi di coltivazione rispettosi del pianeta e anche della salute dei suoi abitanti. In Sardegna, l'azienda sassarese Farmasinara realizza prodotti beauty biologici fatti con le erbe che crescono spontaneamente in Sardegna e con latte d'asina rigorosamente bio (saponi della linea Grecale, 5 euro).