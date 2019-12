Dalla moda alle vacanze / Digital detox

Quello che un tempo si definiva “devo staccare la spina” oggi si riformula in “devo staccare il wi-fi”, anche questo un desiderio che sarà sempre più intenso nel 2020. Da tempo anche gli hotel offrono l'opportunità di aree senza connessione, o anche pacchetti e percorsi benessere per imparare a fare a meno dei nostri inseparabili strumenti digitali. Per esempio, accade in molti Mandarin Hotel, fra cui Milano, dove si offre l'esperienza di una “Digital Wellness Escape”, un'ora e venti minuti di disconnessione e massaggi mirati (200 euro).