Dalla moda alle vacanze / Nostalgia anni 90

Secondo Pinterest, le ricerche sullo stile anni 90, le feste in stile anni 90 e le star di (ormai) vent'anni fa sono salite esponenzialmente negli ultimi mesi. Tanto basta a prevedere che anche nel 2020 ci sarà un revival nostalgico per quell'epoca, che passerà anche dalla moda: per lei, dunque, un tipico “scrunchie” per legare i capelli, (Versace, 110 euro), e per lui una camicia in perfetto stile grunge di Off White (495 euro).