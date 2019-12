Dalla moda alle vacanze / Passione pet

Gli animali non sono più semplici creature da compagnia, ma veri e propri compagni di vita con cui condividere spazi e tempo libero. E da coccolare sempre di più. Per i cagnolini, per esempio, anche Missoni e Moncler hanno creato una capsule collection di cappottini, in collaborazione con il marchio milanese Poldo Dog Couture (nella foto, collezione Missoni, da 180 euro per il collare).