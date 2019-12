Dalla moda alle vacanze / Plastic free

Rinunciare interamente alla plastica è impossibile, ma l'industria è instancabile nel cercare soluzioni alternative, partendo dal riciclo dei rifiuti fino a nuovi materiali a base vegetale. Intanto, acclarata la tendenza “plastic free” di singoli, istituzioni e aziende, perché non regalare una bottiglia in metallo? Bellissime quelle di 24Bottles, marchio bolognese, che ultimamente ne ha realizzate in edizione limitata anche per Dior (da 26,90 euro).