Dalla moda alle vacanze / Rimedi antistress

Un'altra declinazione del crescente desiderio, che si tradurrà in consumi, di “staccare”, di riprendersi i propri spazi sottratti da vite sempre di corsa e sempre troppo piene di informazioni, obblighi e cose da fare. A volte basta solo una pausa per abbassare il dannoso livello di stress che ci attanaglia: perché non provare un percorso benessere apposito in un relais in Puglia, il Don Ferrante, che sorge sulla cinta muraria di Monopoli? (massaggio antistress da 45 minuti, prezzo su richiesta).