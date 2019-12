Dalla moda alle vacanze / Tutto su abbonamento

Possedere un oggetto non va più di moda, e non conviene più neppure, sia da un punto di vista economico sia perché le nostre case sono sempre più piccole e propense al nomadismo. La passione per la “subscription”, la ricezione di prodotti su abbonamento, sarà una tendenza sempre più spiccata nel 2020. E si possono regalare anche abbonamenti che fanno arrivare a domicilio periodicamente fiori freschi, come proposto da Colvin (da 23 euro).