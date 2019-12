Dalla moda alle vacanze / Vegan forever

I consumi “Cruelty free”, che riguardino il cibo o la moda, sono in costante aumento. E, appunto, non riguardano solo gli hamburger meatless, altro fenomeno del 2019 di cui anche McDonald's sta prendendo le misure. Anche nella moda si stanno moltiplicando i marchi che propongono pelletteria senza pelle, come l'italiana Womsh, che ha lanciato una collezione di scarpe vegane fatte di Appleskin, un materiale derivato dagli scarti delle mele (179 euro).