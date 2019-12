Dalla moda alle vacanze / Una vita a noleggio

Un'altra declinazione del verbo “non possedere”, e con ancora meno vincoli rispetto agli abbonamenti, è “noleggiare”. Dalle case vacanza, alle auto e alle bicilette, il numero di servizi e prodotti è in costante estensione e lo sarà anche nel prossimo anno. Il 2019 è stato un ottimo anno per Haute Vault, piattaforma statunitense che consente di noleggiare gioielli (con diversi zeri di valore) per una serata o una vacanza speciale (da 500 dollari a settimana).