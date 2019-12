Dalla moda alle vacanze / W il Jomo

Si tratta del contrario del “Fomo”, acronimo di Fear of Missing Out, cioè il timore di perdersi qualcosa, un aggiornamento, un like, una notifica. Ora è tempo di “Joy of Missing Out”, la gioia di disinteressarsene. Per immergersi in uno stile di vita totalmente alternativo a quello delle nostre città, si può regalare (o regalarsi) un soggiorno in uno dei tanti alberghi diffusi che costellano l'Italia, ricavati in piccoli borghi dove la vita scorre ancora lentamente. Uno di essi è Borgo Montemaggiore, sulle colline delle Marche, il cui nucleo più antico risale all'8 secolo.