Dalla Nuova Zelanda al Regno Unito, come funzionano i sistemi di allerta per l'emergenza Alcuni governi hanno adottato un modello essenziale di comunicazione del pericolo. Così i cittadini sono preparati a rispondere in modo consapevole di Nicola Barone

(AFP)

4' di lettura

Contro l'epidemia, da un capo all'altro del mondo, consapevolezza dei cittadini e reattività nelle scelte da parte delle autorità pubbliche sono i fattori chiave di protezione. La combinazione dei due risparmia vite, evita misure maggiori e riduce l'impatto sull'economia. È per questo che alcuni governi hanno strutturato un modello essenziale di comunicazione dei gradi di apertura consentiti, dall'attività fisica al lavoro, dalla scuola agli spostamenti. Le persone sanno con precisione cosa possono o non possono fare e, soprattutto, cosa potranno o non potranno fare se la situazione migliora o se, malauguratamente, peggiora. Per il Regno Unito è stato il premier Boris Johnson a introdurre domenica il nuovo sistema di allerta in base al quale verrà classificato il livello di minaccia del coronavirus nel Paese. Ma altrove, come in Nuova Zelanda, la leva generata dall'adesione spontanea alle prescrizioni ha già dato ottima prova di sé.

Dalla minaccia del terrorismo al Covid-19

Il meccanismo inglese gestito da un costituendo Centro di biosicurezza non è troppo diverso da quello con cui si informa già la popolazione sul pericolo terroristico. Dal colore verde (livello uno) al rosso (livello cinque), l'allarme è determinato principalmente dal tasso di riproduzione della malattia, o R con zero, in aggiunta al numero dei casi registrati. Dei cinque livelli, il primo suggerisce che la malattia non è più presente in Gran Bretagna; al quinto, il più critico, si ricorre viceversa per segnalare l'alto rischio in aree particolari consentendo al governo di inasprire le restrizioni dove opportuno.

Johnson allenta (poco) il lockdown e pensa (meno) alla Brexit

«Stay alert»

Allo stato il primo paese nell'Europa continentale e il secondo al mondo dopo gli Usa per numero di morti da coronavirus in cifra assoluta, si avvia lentamente dal livello 4 degli ultimi due mesi verso il 3. Il messaggio «Stay at home», l'invito generalizzato di stare in casa, lascia spazio alla formula «Stay alert» («stai in allerta»), valida solo (nella fase attuale) in Inghilterra. Alle persone sarà permesso di praticare un numero illimitato di attività all'aperto, sedersi al sole in un parco locale, guidare verso altre destinazioni e praticare sport, come golf, tennis o pesca, ma solo con i membri della propria famiglia. Lo smart working è consigliato ma gli addetti nelle costruzioni e nella produzione sono attivamente incoraggiati ad andare al lavoro ferme restando le regole di rispetto del distanziamento e di protezione fisica.



Il caso-scuola neozelandese

Al di là dei fattori di vantaggio ambientali, la Nuova Zelanda è stata tra i Paesi più risparmiati dall'epidemia per vittime anche grazie a una lungimirante campagna mirata al coinvolgimento dei cittadini nelle prassi di vita quotidiana. Come avvertono le autorità si sorveglianza, il sistema di allerta contro il Covid-19 comporta «che le persone possono vedere e pianificare i tipi di restrizioni che potremmo essere tenuti a mettere in atto. Ciò include limiti crescenti o decrescenti di contatto umano, viaggi e operazioni commerciali». I livelli di allarme, che qui sono quattro, individuano con precisione quali misure sanitarie e sociali devono essere prese in rapporto a nuove conoscenze scientifiche sul virus e informazioni sull'efficacia delle misure di intervento in Nuova Zelanda o fuori. Possono essere applicati a livello di città, autorità territoriale locale, regionale o nazionale. Dunque parti diverse del paese possono trovarsi a livelli di allerta diversi.

Nel dettaglio la lista delle attività permesse

Sapere in partenza come funziona il livello prima o dopo per gravità della situazione consente di prepararsi mentalmente a quello successivo. Solo per fare un esempio al livello 2 («Riduci»), quando la malattia è contenuta ma rimane il rischio di trasmissione nella comunità, l'elenco dei comportamenti è dettagliatissimo. Le persone possono ricongiungersi con parenti e amici, fare acquisti o viaggiare in ambito nazionale, anche se si consiglia una distanza fisica di due metri da persone che non si conoscono quando si è in pubblico, un metro in ambienti controllati come i luoghi di lavoro, a meno che non siano in atto altre misure. Non più di cento persone in raduni al coperto o all'aperto. Consentite attività sportive e ricreative, fatte salve le condizioni relative agli incontri, la tracciabilità dei contatti e, possibilmente, l'allontanamento fisico. I locali pubblici possono aprire ma devono rispettare le misure di sanità pubblica. I servizi di assistenza sanitaria e per le disabilità operano il più normalmente possibile. È sicuro inviare i figli a scuola, ai servizi di apprendimento precoce e all'istruzione terziaria. E via dicendo.