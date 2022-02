Dalla pandemia colpo di grazia ai grandi saloni dell’automotive

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Ginevra, Francoforte, Parigi, Detroit, Tokyo, Shanghai. Sotto i riflettori delle rassegne internazionali ci sono state auto da sogno e modelli che hanno fatto la storia. I saloni dell’auto sono stati un momento importante per lo sviluppo dell’industria del motori, ma la pandemia pare proprio aver messo una pietra tombale su tante manifestazioni che, in effetti, già prima del covid-19 outbrake, non avevano più senso sotto il profilo economico e di comunicazione . I motor show non sono più di moda. O almeno non lo sono come lo si intendeva fino a qualche anno fa, quando erano kermesse scintillanti in cui i giornalisti andavano caccia dei big boss dell’automotive e nelle conferenze stampa venivano fatti annunci di peso.

Il focus delle rassegne dell’auto era in passato quello di lanciare i modelli che erano in procinto di entrare in produzione o anche di esporre concept car che, invece, anticipavano quelli futuri. Quante nuove vetture si sono viste negli anni in cui i saloni andavano per la maggiore, a Ginevra, Parigi, Francoforte, Tokyo e Detroit, teatri di alcune delle più note passerelle dell’auto di un passato diventato ormai solo un suggestivo ricordo?

Loading...

Gli stessi costruttori li stanno disertando anche perché il format, che non si è adeguato a un contesto completamente cambiato, non sembra avere più il gradimento degli addetti ai lavori.

I saloni dell’auto sono diventati delle rassegne della mobilità. Lo abbiamo visto in autunno a Monaco, dove si è trasferito il leggendario Iaa di Francoforte, diventato uno show che aveva poco sapore e dove addirittura l’auto era in secondo se non in terzo piano. Sembrava quasi che gli organizzatori si vergognassero a esporre autovetture, preferendo mettere in primo piano i temi della mobilità, termine generico che comprende una vasta gamma di prodotti. Tutto o niente. Ma soprattutto zero emozioni e nessun reveal ad effetto wow di una Ferrari o di una Porsche.

Le strutture fieristiche dovranno adeguarsi a questo cambiamento. Da un lato i costruttori, a costo anche di lanciare sempre meno vetture, si stanno focalizzando sempre di più nel lancio di grandi piani industriali. Mentre sotto i riflettori sono arrivati improbabili droni e biciclette elettriche considerate cool e molto green. I produttori di questi oggetti o dei servizi di sharing di monopattini assumono, invece, ruoli primari nelle poche rassegne che restano in programma alla pari o quasi degli stessi marchi automobilistici che un tempo erano invece assoluti padroni sia degli spazi che del tempo a disposizione nelle aeree fieristiche. Un cambio di marcia epocale destinato a prevalere ma anche in futuro.