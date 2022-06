Dalla parte delle ragazze e dei diritti: «Ma ora non dimenticate l’Afghanistan»

La carriera

Il tavolo si riempie di piatti della tradizionale cucina romano-ebraica: carciofi alla giudia, filetto di baccalà, fiori di zucca con ricotta e acciughe. Negli anni lei ha ricevuto numerose minacce ed ha subito diversi attentati anche per il suo impegno pubblico a favore delle bambine e delle ragazze (in particolare per la loro educazione), in un Paese segnato da tribalismi ancestrali e da radicalismi come l’Afghanistan: «Quando, fra il 1995 e il 1996, i talebani imposero il loro regime teocratico per la prima volta, io aprii una scuola segreta per le ragazze che volevano continuare a studiare», dice. E, poi, aggiunge: «La tensione pedagogica è fondamentale. Il lavoro del legislatore e l’opera del magistrato sono essenziali. Ma, perché le donne abbiano diritti e responsabilità, un’intensa attività educativa è cruciale».

Mareya, allora, aveva poco più di 25 anni. Adesso, ne ha alcuni di più. Nel 2001 gli Stati Uniti e la Nato sono intervenuti per recidere i legami del regime talebano con al-Qaida e con il terrorismo di matrice islamica. La sua attività prima di magistrata inquirente e poi di magistrata giudicante ha cercato di tenere insieme i fili lacerati e i fili spezzati delle donne e dei bambini, dei più poveri e dei più soli. Donald Trump nel 2020 si è accordato a Doha con i talebani per il ritiro delle truppe americane. Nel 2021 Biden le ha ritirate. Le istituzioni e le strutture nate con il supporto occidentale si sono sciolte come neve al sole. I talebani si sono reimpossessati del Paese in ogni suo anfratto, in ogni sua struttura, in ogni sua paura. La società afghana ha vissuto un tramortimento e un desiderio di fuga espressi nelle scene apocalittiche dell’aeroporto di Kabul, dove in migliaia hanno cercato di salire sugli ultimi aerei per l’Occidente. Racconta Mareya: «Io ero disperata. Piangevo e parlavo al telefono da Herat con Marta che stava a Roma e Marta mi diceva: “Mareya, non piangere. Io sono tua sorella”».

Marta è Marta Cartabia, l’attuale ministro della Giustizia, che le ha appena consegnato il Premio Marisa Bellisario. In quei giorni drammatici, agosto del 2021, Mareya con la sua famiglia è passata in Turchia e, triangolando con l’ambasciata italiana di Ankara, è arrivata in Europa, dove la chiave – giuridica – a sigillo della salvezza fisica sua e della sua famiglia (ha una figlia, Yasaman; e due figli, Yasser e Sagad) è stata l’attribuzione della cittadinanza italiana, avvenuta nel novembre scorso.

Arrivano in tavola i primi piatti: pasta con crostacei per lei e cannelloni con carne di vitella per me. Il giardino interno di Giggetto è pieno di ombra e di frescura. Non si avverte il caldo di giugno che, a Roma, sa essere inclemente. La giornata è ventosa. Nel tempo distaccato dalle cose, Mareya sembra rilassarsi e prendere fiato dalla affannata corsa della sua vita. Anche se i pensieri la riportano sempre indietro. A Kabul e a Herat. «In questo momento – dice in un fiato – la mia maggiore preoccupazione è che l’Occidente si dimentichi del mio popolo e della mia terra. Tutta l’attenzione dell’opinione pubblica e delle classi dirigenti europee e americane è concentrata sulla guerra in Ucraina. La quale è naturalmente un evento di grande portata e di grandi effetti internazionali. Soltanto che, adesso, il silenzio della comunità internazionale è calato sull’Afghanistan. E, questo, non aiuta le reazioni che i più giovani e le donne stanno gradualmente esprimendo: la solitudine è la peggior cosa, quando devi vivere in un regime violento e totalitario come quello talebano e provi a non esserne del tutto schiacciato».

In tavola i camerieri di Giggetto portano del buonissimo branzino cucinato al sale. Mareya si rilassa. E può raccontare di sé: «Mi interessano la filosofia del diritto e la filosofia occidentale. Ho letto Friedrich Nietzsche. Nella nostra tradizione abbiamo grandi poeti che amo molto. Nella nostra cultura la poesia è uno strumento di racconto, di valorizzazione e di liberazione degli ultimi. Prima di tutto di noi donne». Mentre mangiamo, il pensiero va a Nadia Anjuman. Anche lei di Herat. Nadia era stata una allieva brillante e talentuosa della “Scuola di cucito l’ago d’oro”, la scuola dove formalmente le ragazze imparavano a cucire (una delle poche “concessioni” del primo regime dei talebani, fra il 1996 e il 2001), ma che in realtà era un luogo in cui seguivano le lezioni di narrativa e di poesia, di filologia e di storia della letteratura impartite segretamente dai professori dell’università di Herat.