Dalla partnership tra Fiat, Fca Bank e Leasys Rent nasce il servizio di noleggio my Fiat On Demand

Con lo status di auto elettrica più venduta in Italia nel 2021 la Nuova 500 è il modello che fa da collante nella partnership tra Fiat, FCA Bank e Leasys Rent. Infatti nasce my Fiat On Demand, il noleggio, come si evince dal nome, postumo, che comprende tutti i modelli del brand torines che viene reso disponibile a chi acquista una Nuova 500 tramite una formula di finanziamento o leasing di FCA Bank.

In pratica, questo noleggio consente di avere, quando serve, un'auto in più a marchio Fiat. Il servizio, fornito da Leasys Rent, mette a disposizione un pacchetto di 24 giorni di noleggio on demand, scegliendo tra 500, 500X, 500L, Panda e Tipo.

I 24 giorni di noleggio gratuiti possono essere usati n modo frazionato o continuativo, e saranno a disposizione dei clienti durante tutto l'arco del finanziamento FCA Bank. Importante sottolineare che il veicolo noleggiato potrà essere guidato anche da una persona diversa dall'intestatario della Nuova 500.

La formula my Fiat On Demand comprende, oltre ai 24 giorni di noleggio, chilometri illimitati di percorrenza, polizza RC auto e assicurazione completa Furto e Kasko senza franchigia.

Il servizio si può richiedere completamente online ed è un'operazione molto semplice da eseguire. Appena acquista la Nuova 500 usufruendo come detto del finanziamento Fca Bank, bisogna convertire sul sito myfiatondemand.leasysrent.com il voucher ricevuto. Dopodiché non resta che registrarsi a CarBox, prenotare il modello che si desidera con un preavviso di almeno 24 ore e ritirarlo presso uno dei Leasys Mobility Store d'Italia abilitati. Per poter utilizzare my Fiat On Demand occorre disporre di una carta di credito, e se questa è rilasciata da Fca Bank, sono previsti ulteriori vantaggi.