Dalla partnership tra Lavazza e Amazon nasce la prima macchina smart per il caffè espresso

«Alexa, prepara un caffè». Una buona abitudine quotidiana grazie a Voicy, la prima macchinetta per il caffè dotata di Alexa, la piattaforma per Internet delle cose (Iot) di Amazon. Dal gemellaggio tra Lavazza con il colosso dell’e-commerce ecco «A modo mio Voicy» per avere l’espresso preferito, lungo o ristretto, più o meno caldo. È inoltre possibile inserire l'attività all'interno di una routine di Alexa, per un coffee moment personalizzato in cui gustare il vero espresso italiano, a casa come al bar. Sempre con l’aiuto dell’app Alexa o l’app Piacere Lavazza sarà possibile monitorare la scorta delle capsule originali Lavazza A Modo Mio, riacquistarle e conteggiare il proprio consumo quotidiano di caffè, oppure chiedere istruzioni su come usare la macchina ed effettuare la decalcificazione. L’app Piacere Lavazza permetterà inoltre di memorizzare i gusti e preferenze di amici e familiari.

«Il lancio della nuova Lavazza A Modo Mio Voicy con Alexa built-in conferma la vocazione del brand nella ricerca di soluzioni ad alto livello tecnologico per porre il marchio Lavazza al centro di esperienze di caffè innovative e di alta qualità anche a casa - spiega Pietro Cacace, Portfolio strategy director del Gruppo Lavazza -. È il risultato di un'importante collaborazione con Amazon e permetterà ai nostri consumatori una coffee experience dalle infinite possibilità via voice e via app». Da parte sua Eric King, Alexa director Eu, aggiunge che «siamo convinti che Voicy sia il prodotto giusto per deliziare i nostri clienti con una fantastica esperienza. Il caffè di altissima qualità Lavazza insieme alle migliaia di funzionalità di Alexa, il tutto in un unico dispositivo dal design incantevole e tecnologicamente innovativo». Infatti in Voicy è stato integrato l’assistente vocale Amazon con cui effettuare e ricevere chiamate e messaggi verso e da altri dispositivi Echo, riprodurre musica da Amazon Music, Spotify e Deezer anche con il supporto Multi Room Music, e controllare i dispositivi per Casa Intelligente compatibili, proprio come con un dispositivo Echo. Con la registrazione di Lavazza A Modo Mio Voicy, i clienti potranno registrarsi al servizio in abbonamento Amazon Music Unlimited e ottenere un periodo d’uso gratuito di 3 mesi.

