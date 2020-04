Dalla pelle ai capelli, arrivano i consigli a domicilio degli esperti Da Skinceuticals a a Dermalogica fino a Toni&Guy: consulenze e tutorial via chat, telefono o sui social di Marika Gervasio

1' di lettura

Profumerie, saloni e centri estetici sono chiusi? I marchi della cosmetica corrono in aiuto dei consumatori con una serie di iniziative come servizi di consulenza gratuiti a domicilio (virtualmente) via chat o telefono.

A partire da Skinceuticals che con “Skin beauty home consultant” ha attivato un servizio in cui consulenti sono a disposizione telefonicamente per dare informazioni sui prodotti, consigli sulle migliori routine di bellezza e scoprire come far fronte ai bisogni specifici della propria pelle.

Basta inviare una mail a servizioconsumatoriskinceuticals.corpit@loreal.com, lasciare il proprio recapito telefonico e le preferenze di giorno e orario per essere contattate.

Dermalogica, brand californiano leader nella cura della pelle, ha deciso di offrire sul proprio sito dermalogicaskincare.it un servizio di consulenza online sotto forma di live chat da parte delle proprie professional skin therapist le quali avranno il compito di consigliare il trattamento ideale o fornire un supporto nell’acquisto dei prodotti con spedizione gratuita.

Dalla pelle ai capelli, Toni&Guy ha lanciato la rubrica “Smart Hair Tips” con video e tutorial suddivisi per argomenti che cercano di rispondere alle necessità reali dei nostri clienti. Ancora, ha lanciato un nuovo progetto editoriale sul suo canale Instagram: “Hair Confidential”. Una rubrica live che ospiterà amici e clienti del mondo dello spettacolo e della musica e affronterà in ogni diretta un argomento diverso legato al mondo dell’hairstyling e della gestione dei capelli.