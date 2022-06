Dalla pianura emiliana al mare ligure per il Sentiero dei Ducati

Undici tappe, circa 160 km di lunghezza, dal borgo matildico di Quattro Castella agli oltre 1.200 del Passo del Lagastrello per scendere attraverso la Lunigiana fino alla graziosa cittadella fortificata di Sarzana, dove termina il percorso. Il Sentiero dei Ducati è uno storico camminamento che valica l'Appennino Tosco-Emiliano per sbucare al mare a Luni, antichissimo porto romano che rappresenta oggi il borgo ligure più a Sud del territorio regionale. Un cammino che fa della possibilità di immergersi in paesaggi fra loro molto diversi il proprio tratto distintivo: distese pianeggianti e coltivate, boschi rigogliosi, montagna, litorale, il tutto evitando le folle che battono i sentieri più famosi e tuffandosi nella storia del Ducato Estense di Modena e Reggio Emilia e di quello di Parma e Piacenza, a cui si aggiungono le testimonianze e i reperti dei ducati di Toscana. Le origini di questo cammino affondano molto indietro nel tempo e trovano riscontro nelle direttrici che percorrono le vallate dei fiumi Enza e Magra, seguite da soldati e mercanti per passare dalla costa tirrenica a quella adriatica. Tante le tappe da segnarsi in evidenza, e fra queste il castello di Canossa, dalle cui rovine ai piedi di uno sperono roccioso si può ammirare l'intera vallata, oppure borgo di Succiso, una delle perle della Valle dei Cavalieri

