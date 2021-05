Dalla pista di atletica alle passerelle, la storia delle sneakers in mostra a Londra

3' di lettura

LONDRA - Le scarpe da ginnastica sono diventate un fenomeno da museo. Letteralmente: il Design Museum di Londra dedica a loro un'intera mostra dal titolo Sneakers Unboxed: Studio to Street. È la storia di come le sneakers, create in origine per specifiche attività sportive e in particolare per la pallacanestro, siano diventate oggetti del desiderio e perfino oggetti di culto, simboli di appartenenza a un gruppo e status symbol. Il mercato vale ora 80 miliardi di dollari all'anno a livello globale.

Oltre 200 paia di scarpe illustrano questo percorso, diviso in due parti: Style e Performance. All'inizio tutta l'attenzione è focalizzata sulla performance sportiva, ma con il passare del tempo è lo stile a trionfare. Un secolo fa, quando Adi e Rudi Dassler, due fratelli tedeschi, avevano iniziato a creare scarpe per atleti, fondando i marchi Adidas e Puma, pensavano solo alla Coppa del Mondo e alle Olimpiadi. Dagli anni Ottanta in poi le loro scarpe si sono viste molto di più nei video di musica e nei film e ai piedi di star della musica hip hop e rap.

Loading...

Il successo globale delle sneakers è anche dovuto alle collaborazioni di marchi con celebrità varie: prima sportivi come Chuck Taylor e Michael Jordan e poi stelle della musica come Run-Dmc a Kanye West. Rihanna è diventata direttrice creativa di Puma, rilanciando il brand. Una tappa cruciale è stata l'introduzione del colore. Mentre in ambito sportivo le regole restavano rigide, consentendo solo il bianco, Puma aveva avuto la brillante idea di utilizzare diverse varianti e combinazioni di colore, scatenando la corsa ad acquistare l'ultimo modello.

Una sezione della mostra è dedicata all'appropriazione e reinvenzione di un fenomeno “di strada” da parte di brand del lusso come Balenciaga, Comme des Garçons, Burberry, Louis Vuitton, Gucci e molti altri. La sneaker è diventata un fenomeno nel campo della moda, ma l'aspetto tecnologico resta importante, sia nei materiali utilizzati che nella fase di design e produzione. Aveva iniziato Adidas negli anni '80 con il Micropacer, che aveva un microcomputer nella linguetta, mentre Vibram aveva creato un prototipo a cinque dita per dare la sensazione di correre a piedi nudi.

In mostra si possono vedere le ultimissime innovazioni, come FutureCraft.Strung, il robot che produce scarpe per Adidas, scoprire come il marchio Satoshi utilizzi la certificazione blockchain e osservare le prime scarpe “biologicamente attive” create dagli esperti del MIT per Puma. I visitatori possono fare anche un tuffo nella realtà virtuale creando, provando e “indossando” un paio di scarpe al computer utilizzando la nuova tecnologia Snap.