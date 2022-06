Dalla Pmi pavese una start up nella robotica

«Le due figure dedicate - spiega l’ad di Rta e viceperesidente della sezione Meccatronica di Assolombarda Tommaso Rossini - si appoggiano ad una struttura molto più robusta, che coinvolge i tecnici del gruppo. La prima commessa è già arrivata, da parte di uno dei leader nazionali del packaging. E il prossimo anno pensiamo di poter vendere qualche decina di robot».

Crescita che in cinque anni potrebbe portare l’organico della start up ad una decina di unità, puntando ad un mercato di “primi utilizzatori”, aziende di varie dimensioni e settori che finora non si sono avvicinate alla robotica industriale.

Il percorso di collaborazione con l’Università di Pavia prevede il finanziamento di un dottorato di Ricerca in Robotica Industriale, in avvio da Ottobre di quest'anno presso l'ateneo. Il dottorando lavorerà in Rta e svolgerà in parallelo attività di ricerca applicata volta a realizzare paper accademici.

«Con Rta - spiega Hermes Giberti, Professore associato di Robotica e Pro Rettore dell’Università di Pavia con Delega al Trasferimento Tecnologico - abbiamo siglato un accordo “win win”: ci viene messo a disposizione un robot antropomorfo per poter fare ricerca e sviluppare pubblicazioni scientifiche, mentre noi offriamo al nostro partner una consulenza tecnica su temi tecnologici di frontiera».

«Siamo certi - aggiunge Rossini - che avere fianco a fianco studenti PhD e ingegneri applicativi di comprovata esperienza aziendale sia un mix vincente per affrontare le sfide dei nostri clienti più evoluti. E spero proprio che al termine del periodo di dottorato questa risorsa decida di restare a lavorare con noi».