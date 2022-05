Dalla Polinesia al Lago di Como: otto hotel che valgono una “pazzia”

C'è anche il Grand Hotel Tremezzo, perla del Lario sempre più amata anche da ospiti Vip (la coppia Chiara Ferragni – Fedez è ormai un'habitué), fra le 13 destinazioni da sogno e meritevoli di una vacanza extra budget che la Cnn ha messo di recente in classifica pescando in ogni angolo del globo. Vi sono paradisi tropicali come le Maldive e i Caraibi e grandi città iconiche come Sidney e Singapore, ville e bungalow di lusso costruiti direttamente sulla spiaggia e storici castelli, suite con vista sulle colline di Hoolywood e tende di lusso in mezzo alla savana. Tutti sono alloggi da mille e una notte per cui varrebbe la pena fare una pazzia. Ecco, in ordine sparso, alcuni dei luoghi eletti a miglior hotel del mondo.

