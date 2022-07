Dalla portabilità dei dati rischi per la tutela della privacy in Europa

La scelta di designare una diversa autorità per il Data Act porterebbe a una situazione di «complessità e confusione, sia per le aziende che per gli interessati». Per i due organi dovrebbero essere i Garanti nazionali a occuparsi del monitoraggio della compliance, vista la loro expertise legale e tecnica e considerando che il Gdpr già si applica in tutti quei casi in cui non è possibile distinguere tra dati personali e non personali.

L’altro punto sollevato è quello inerente alle eccezioni previste per l’accesso ai dati da parte del settore pubblico in casi d’emergenza. Per i Garanti mancherebbero le sufficienti garanzie in termini di «legalità, necessità e proporzionalità» tali da giustificare questo bisogno eccezionale. In mancanza di una base legale e di una eccezione che preveda sufficienti garanzie per le persone, il rischio di un uso arbitrario di questa previsione legislativa è palpabile.

Il legislatore europeo dovrà dunque meglio precisare in quali casi questa eccezione potrà essere usata. Se pare evidente, dunque, la ratio del Data Act, facilitare la circolazione dei dati e favorire la concorrenza con la portabilità, per Edps ed Edpb permane il rischio che il Gdpr e i suoi principi vengano messi in secondo piano quando a essere trasferiti siano i dati personali, con un conseguente indebolimento dei diritti degli interessati.

Per i Garanti infatti, nel testo attuale, all’aumentare delle possibilità di portabilità non aumentano di pari passo i diritti e i poteri di controllo sui dati degli interessati. Dovrebbero inoltre essere aggiunte chiare limitazioni all’uso dei dati generati dai dispositivi quando lo scopo riguarda il «direct marketing e la pubblicità, il monitoraggio dei dipendenti, il credit scoring o l’eliggibilità all’assicurazione sanitaria e al calcolo dei premi assicurativi».

Le puntualizzazioni e i problemi sollevati dalle Autorità sono di importanza rilevante e meritano l’attenzione dei co-legislatori europei. Dimostrano inoltre, ancora una volta, come nella data economy l’expertise dei professionisti della privacy, come sono i Dpo e i Garanti, sia quella meglio posizionata a risolvere i problemi concreti di una compliance sempre più complessa.