Dalla precompilata Iva alle tasse con PagoPa, ecco il piano per il Fisco 4.0

Servizi fiscali con PagoPa

Una altro grande salto verso la digitalizzazione dei servizi in programma per il triennio 2023-2025 è l’adesione dell’agenzia delle Entrate alla Piattaforma Notifiche Digitali (Pnd) offerta da PagoPA. Un passaggio non banale e che consentirà ai cittadini e alle imprese di ricevere le notifiche per via digitale e accedere all’atto notificato direttamente dal proprio dispositivo, tramite diversi canali (APP Io/Pec). Il passaggio di servizi e adempimenti sulla piattaforma PagoPa potrebbe poi avere in corsoi d'anno anche un'ulteriore implementazione sul fronte dei versamenti. Con il progressivo superamento del modello di pagamento F23 e il progressivo ampliamento del modello unico di versamento F24, oggi utilizzato anche e soprattutto per le compensazioni, nonché con il pagamento di tributi anche attraverso il servizio Avviso PagoPa, già in uso ad esempio nel comune di Roma per il versamento della tassa rifiuti.

Servizi on line accessibili a tutti

Per quanto la fruizione dei servizi on line nell'area riservata del sito internet delle Entrate, l'Agenzia ha adeguato i propri sistemi per garantire il rispetto delle ultime novità in materia di accesso e privacy e allo steso tempo ha prevede modalità di accesso per agevolare i cittadini che sono in difficoltà nell'utilizzo deglistrumenti digitali. Come sottolinea il Piao, con il nuovo articolo 64 del Codice dell'Amministrazione digitale che ha sancito l'obbligo generalizzato di accesso ai servizi on line erogati dalle Pubbliche amministrazioni con le credenziali Sspid o carta di identità elettronica (Cie) o Carta Nazionale dei servizi (Cns), l'Agenzia, anche per agevolare alcune categorie di cittadini (persone anziane e soggetti che hanno poca familiarità con gli strumenti digitali), ha previsto l'accesso ai servizi on line anche attraverso una persona di fiducia (un parente o un conoscente) che possa operare nel loro interesse nell'area riservata dell'Agenzia. La stessa possibilità di accedere ai servizi on line è stata prevista per i rappresentanti legali dei soggetti privi o con limitata capacità di agire (tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno ed esercenti la responsabilità genitoriale), che possono agire in area riservata in nome e per conto delle persone che rappresentano.