Dalla produzione ai bioreattori, gli albori della filiera del vaccino

Siamo solo agli albori di una possibile “filiera” del vaccino anti-Covid in Lombardia, ma qualcosa si muove. Ci sono aziende che hanno stretto accordi con multinazionali già produttrici; chi sta sperimentando una sua formula; chi si è concentrato sui principi attivi da usare nelle terapie; chi infine produce bioreattori che potrebbero in futuro essere usati per stabilizzare la produzione nei prossimi anni.

Si tratta dei primi passi, avviati solo qualche mese fa, anche per via di un ritardo del paese nel settore: l’industria farmaceutica italiana è tra le più importanti in Europa, con una grande capacità di esportare, ma il mondo politico non è riuscito ad allineare le aziende e chiedere già dall’anno scorso uno sforzo nella lotta contro il coronavirus. Così cominciamo adesso. Ecco come.

Chi fa accordi

Va sottolineato che è brianzola l’unica azienda italiana che ha già sottoscritto un contratto con la statunitense Pfizer, leader mondiale della produzione anti-Covid, quella su cui l’Europa fa più affidamento tanto da aver già stretto accordi per i prossimi anni (con incremento di prezzi fino al 60%). In Italia sta attualmente infialando questo prodotto lo stabilimento della Thermo Fisher di Monza. «Thermo Fisher - ha spiegato a fine marzo la stessa azienda statunitense - fornirà servizi di riempimento sterile e preparazione del prodotto finito nel proprio stabilimento di Monza nel corso del 2021. Thermo Fisher (che conta in tutto il mondo oltre 2mila addetti, ndr) sta lavorando come parte della rete globale di produzione di vaccini di Pfizer e fornirà servizi di produzione a contratto, in Italia, per il vaccino Pfizer-BioNTech contro il COVID-19, che sarà distribuito in diversi mercati».

La capacità produttiva dello stabilimento brianzolo potrà superare l’obiettivo dei 2 miliardi di dosi entro il 2021, prevedendo l’espansione non solo della capacità di produzione dei siti, ma anche l’aumento dei fornitori per i materiali. Questo ciò che per ora la Thermo Fischer ha ufficializzato. Sul resto regna ancora il massimo riserbo. È chiaro dunque che l’azienda a Monza infialerà il vaccino, e da qui potrebbe partire per essere venduto sia in l’Italia che in altri paesi.