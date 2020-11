Dalla produzione industriale al reddito delle famiglie, perché l’Italia è fanalino di coda nelle classifiche internazionali Stime e rilevazioni dell'Ocse e della Commissione europea confermano l'intensità della crisi in atto nel nostro Paese che a fine anno dovrebbe comportare una contrazione del Pil tra il -9% stimato dal Governo e il 9,9% previsto da Bruxelles di Dino Pesole

Ue, Gentiloni: "Pil dell'Unione sotto il livello pre-pandemico fino al 2022"

Stime e rilevazioni dell'Ocse e della Commissione europea confermano l'intensità della crisi in atto nel nostro Paese che a fine anno dovrebbe comportare una contrazione del Pil tra il -9% stimato dal Governo e il 9,9% previsto da Bruxelles

3' di lettura

Dal reddito delle famiglie alla produzione industriale. Stando alle ultime rilevazioni dell'Ocse e della Commissione europea, trova conferma l'intensità della crisi in atto nel nostro Paese che a fine anno dovrebbe comportare una contrazione del Pil in una forbice tra il -9% stimato dal Governo e il 9,9% previsto da Bruxelles. Il rimbalzo del terzo trimestre (16,1%), molto vigoroso e anche al di sopra delle aspettative, sarà certamente ridimensionato dall'andamento del quarto trimestre dell'anno, a causa degli effetti delle nuove misure restrittive disposte dal Governo per far fronte alla recrudescenza della pandemia, con probabile “trascinamento” nella prima parte del nuovo anno. I dati dell'Ocse della Commissione Ue evidenziano l'impatto della crisi sia sul fronte del reddito che su quello dell'attività produttiva.



Il calo del reddito reale delle famiglie

Per l'Ocse, il reddito reale delle famiglie è continuato a calare nel secondo trimestre 2020 in Germania (-1,2%), Francia (-2,3%), Regno Unito (-3,4%) e Italia (-7,2%), dopo cali più moderati (di -1% o meno) nel trimestre precedente. Dunque, a livello di paesi del G7, il nostro Paese si colloca all’ultimo posto, con riferimento al periodo più critico della prima fase della pandemia. I tecnici dell'Ocse non mancano tuttavia di sottolineare che nel secondo trimestre dell'anno le misure di sostegno hanno comunque «continuato a proteggere i redditi delle famiglie dall'impatto economico del Covid-19». Senza tali interventi, a livello internazionale e anche in Italia, l'impatto sarebbe stato dunque anche più marcato.

Loading...

I tre decreti per combattere i danni economici legati al coronavirus

Da aprile in poi il governo Conte ha varato tre decreti (cui si sono ora aggiunti i decreti “Ristori” e “Ristori bis” ed è in agenda un terzo provvedimento) che hanno comportato un maggior ricorso al deficit per oltre 100 miliardi. Interventi necessari per attutire l'impatto della pandemia, che vanno ad aggiungersi ai finanziamenti europei del Fondo Sure (in totale 27,4 miliardi (10 miliardi già erogati), in attesa che a metà del prossimo anno comincino ad affluire i fondi del Next Generation Eu (209 miliardi nel totale). La scommessa, non appena sarà superata l'emergenza, sarà proprio di riavviare il motore dell'economia. É l'occupazione a garantire il fondamentale sostegno al reddito, e da questo punto di vista appare prioritario utilizzare a pieno la leva degli investimenti in infrastrutture materiali e immateriali, valorizzare il cosiddetto capitale umano, spingere il pedale su ricerca e innovazione, declinate in chiave di sostenibilità ambientale e di sostegno alle nuove tecnologie digitali.

Reddito delle famiglie e calo del Pil

Nell'affresco in chiaroscuro dell'Ocse, emerge che nelle sette grandi economie della zona Ocse il reddito delle famiglie ha comunque mostrano una contrazione minore rispetto al calo del Pil che nello stesso periodo oggetto della rilevazione hanno mostrato questo andamento: -19,9 % nel Regno Unito, -13,8 % in Francia, -12,8% in Italia, -11,7 % in Canada, -9,8 % in Germania, -9,1 % negli Usa e -7,9 % in Giappone. Con alcune differenziazioni all'interno dei diversi paesi. Se nell'area che unisce i paesi industrializzati il reddito pro capite risulta in crescita del 5,3%, l'Italia evidenzia un calo del 7,2%, contro il -0,3% della Franci, il -2,3% del Regno Unito e il +0,4% della Germania.

Produzione industriale: il calo più narcato in Italia

Secondo i dati diffusi dalla Commissione Ue, nella zona euro la produzione industriale è scesa a settembre dello 0,4% ed è rimasta invariata nella Ue a 27 rispetto al mese precedente. Ad agosto invece era salita rispettivamente di 0,6% e 0,9%. Eurostat segnala che il calo più marcato si registra in Italia: -5,6%. Seguono Irlanda (-4,7%) e Portogallo (-3,8%). Gli aumenti maggiori invece ci sono stati in Repubblica Ceca (+4,1%), Slovacchia (+3,4%) e Polonia (+3,1%). Su base annuale, cioè rispetto a settembre 2019, la produzione industriale è calata del 6,8% nella zona euro e del 5,8% nella Ue-27.