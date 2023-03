Dalla provincia alla vetta del mondo cresce la vocazione globale delle Pmi

«Il settore metalmeccanico resta il più presente nella lista. - spiega l’analista Lisa Dei-. Molti i vincitori dell’anno passato che si sono qualificati nuovamente, tra cui Manteco (di Montemurlo, in provincia di Prato), la prima azienda tessile ad aver effettuato un Life cycle assessment per i propri prodotti. Confermano la loro posizione anche la Cimolai Technology, azienda specializzata in impianti di sollevamento e movimentazione, produttrice ad esempio dell'ascensore panoramico del grattacielo One Vanderbilt nel centro di Manhattan. A far conoscere il made in Italy nel mondo ci pensa anche la ditta Buzzoni di Bosaro, nella provincia di Rovigo (93% di export), specializzata in arredamento per negozi di lusso, come Balenciaga, Dior e Versace».

Tra le aziende di rilievo spicca Nordmeccanica (metalmeccanica, di Piacenza con proprietà napoletana) che ha appena inaugurato il nuovo impianto produttivo green. In evidenza anche la regina della cosmesi e della bellezza sostenibile Davines (di Parma) che fa della sostenibilità la sua arma segreta. Anche Askoll Eva (Automotive, di Vicenza) ha fatto della svolta green il suo asset principale. Nel settore food & beverage emergono Venchi (re del cioccolato di Milano), le Distillerie Berta (Asti), Italpizza (di Modena), la società benefit Coppola Foods di Mercato San Severino (Salerno). E poi quattro produttori di pasta di alta qualità: il Pastificio Felicetti di Trento, il Pastificio Di Martino di Gragnano (Napoli), la Cooperativa biologica Girolomoni (di Isola del Piano nella provincia di Pesaro e Urbino) e il Pastificio Granoro di Bari.

Come si vede dalla lista, ci sono tante aziende del Sud Italia e delle isole maggiori nell’elenco. Tre le imprese sarde: Tek Ref (Zio Ciro forni a legna), Reparo – Latterie di Sardegna e Panificio Battacone . Tra i Campioni dell’export c’è anche un’azienda di Termoli : Sipa – Martino Couscous.

La lista è stata elaborata da Statista, società leader mondiale nell’analisi dei dati, analizzando i bilanci 2021 delle imprese che si sono autocandidate, dopo aver ricevuto l’invito degli organizzatori o aver visto il bando online. Oltre novemila aziende sono state invitate a partecipare, dopo un’analisi dei loro dati attinti dai maggiori database. Sono state prese in considerazione aziende manifatturiere con un fatturato tra 1,5 e 500 milioni nel 2021, sede legale in Italia e almeno un polo produttivo nel nostro Paese. Statista ha elaborato la classifica in base alla quota di export, considerando il rapporto tra il fatturato proveniente da attività di esportazione e il giro d'affari totale del 2021; i dati sono stati certificati dall'amministratore delegato o dal responsabile della finanza o da un membro del Cda e poi valutati da Statista.

Il Sole 24 Ore pubblica, nel quotidiano e online, l’elenco delle vincitrici (sul web in una sezione navigabile a cura di Lab24). Per la prossima edizione di Campioni delll’export, le registrazioni - sul sito di Statista (www.statista.com/page/campioni-export) - saranno aperte nell’estate 2023. La partecipazione all'iniziativa è gratuita e trasparente, come le altre classifiche che Il Sole 24 Ore e Statista realizzano con successo da anni e che la società di analisi crea in altri Paesi con i media leader di mercato, come il Financial Times.