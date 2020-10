Dalla Puglia al Trentino tornano i focolai nelle Rsa ed è stop alle visite L'Asl Bari ha commissariato la Rsa Giovanni XXIII di Alberobello e inviato i propri medici a supporto. Oltre 100 positivi in una sola struttura: la Rsa Don Orione di Avezzano. Torna la preoccupazione delle residenze per anziani in Emilia dopo i focolai di Covid emersi negli ultimi giorni, tanto che diverse strutture hanno optato per uno stop alle visite di parenti e amici

La corsa dei contagi Covid, che hanno superato quota 7mila, pone ancora di più in primo piano l’esigenza di preservare le Rsa. Anche perché gli anziani nelle case di riposo, persone fragili e quindi più a rischio, sono già sotto la minaccia di quella che si delinea sempre di più come una seconda ondata. A guardare i numeri, infatti, la situazione nelle Rsa è già difficile. Dalla Puglia al Trentino, sono diversi i focolai, piccoli cluster registrati nelle ultime ore, con la conseguenza che le visite dei parenti sono state congelate e si è tornato a ricorrere alle videochiamate. Ecco, allo stato attuale, i principali focolai.

Focolaio Alberobello, Usca prende gestione casa riposo

Preoccupa il focolaio esploso nella Rsa Giovanni XXIII di Alberobello, in Puglia. Questa mattina, una equipe delle Usca dell'Asl Bari, le Unità speciali di assistenza per l'emergenza coronavirus, è subentrata nella gestione della casa di riposo, dove ieri sono stati diagnosticati 71 casi positivi al coronavirus, 59 pazienti e 12 operatori. Saranno i medici e infermieri delle Usca ad assistere i tre anziani non contagiati. Le scuole resteranno chiuse anche domani, mentre negli uffici comunali di Alberobello i dipendenti sono tornati al lavoro ma gli sportelli restano chiusi al pubblico.

Oltre 100 positivi Rsa Don Orione Avezzano

Si aggrava ancora di più la già allarmante situazione del focolaio in atto nella Rsa dell'Istituto Don Orione di Avezzano (L'Aquila) che sta facendo preoccupare non poco le autorità sanitarie. Sono complessivamente oltre 100 i casi, di cui circa 85 anziani e la restante parte operatori sanitari, un numero rilevante che potrebbe mettere in ginocchio gli ospedali provinciali già a dura prova dalla impennata di contagi che si ripete ormai da giorni. La Rsa è stata chiusa: gli ospiti negativi sono stati trasferiti in un piano isolato dal resto della struttura.

Focolaio in Rsa Monza: 33 positivi e sei decessi

Sei morti per coronavirus, mentre dei 37 presenti 33 sono positivi nella Rsa Villa Terruzzi di Concorezzo, alle porte di Monza, dove è stato riscontrato un nuovo focolaio. La direzione - come scrivono Il Corriere della sera e Il Giorno - aveva già disposto degli accertamenti qualche tempo fa e i risultati erano stati venti positivi su 23, quasi tutti asintomatici. Nei giorni scorsi, però, la situazione si è aggravata e, a ieri, nella struttura sono stati rilevati 33 positivi su 37 ospiti e sei decessi. Le visita dei parenti sono state sospese e i contatti con i famigliari avvengono solo con videochiamata.

Sono 21 i contagi nelle Rsa del ferrarese

Torna la preoccupazione delle residenze per anziani in Emilia dopo i focolai di Covid emersi negli ultimi giorni, tanto che diverse strutture hanno optato per uno stop alle visite di parenti e amici, e altre lo stanno valutando. Nel ferrarese sono 21 i nuovi casi nelle rsa fra operatori e ospiti e casi isolati ci sono stati anche in altre province. Anche in questo caso, molte strutture, comprese alcune dove non si sono registrati casi, hanno deciso di chiudere le visite agli ospiti. Altre, invece, lo stanno seriamente prendendo in considerazione. In provincia di Modena, dove nelle ultime ore si sono registrati 45 casi, tra ospiti e operatori che lavorano nelle strutture, le Asp per precauzione hanno deciso l'isolamento da oggi per le sei Rsa che gestiscono nel territorio.