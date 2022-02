Dalla quarantena a casa ai controlli long Covid, vademecum per gestire i bambini

3' di lettura

I numeri dell’epidemia sono in miglioramento, con calo significativo dei ricoveri in terapia intensiva e nei reparti di medicina, tuttavia il contagio continua a mostrarsi in modo non trascurabile tra i più piccoli. Nell’ultima settimana il 19% dei casi di Covid in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 45% nella fascia d’età 5-11 anni, il 36% nella fascia 12-19 anni. Se per i primi i tempi di un vaccino non sono alle viste a causa di un supplemento di istruttoria dati richiesto (negli Stati Uniti) dai produttori, anche per i più grandi ammessi alla campagna di immunizzazioni le conseguenze non sono state di poco conto. Per un sostegno a genitori e parenti nella cura dei piccoli positivi in casa si è mossa la Società Italiana di Pediatra (Sip) che ha redatto un vademecum per gestione casalinga dei casi.

Gli asintomatici

Si tratta di dieci regole messe a punto dagli specialisti pediatri per allontanare preoccupazioni esagerate ma anche pericolose sottovalutazioni. Per gli asintomatici - ricordano i pediatri - non è indicata alcuna terapia e, in presenza di febbre o dolori, è raccomandata la sola terapia con paracetamolo o, se il bambino non è disidratato, con ibuprofene. In presenza di sintomi respiratori che richiedono terapia inalatoria con broncodilatatori e/o cortisonici, è da preferire il distanziatore all'aerosol per ridurre la diffusione di particelle virali nell’aria. In caso di diarrea o vomito, va invece assicurata una corretta idratazione con soluzioni reidratanti, mentre sono inutili preparati vitaminici.

Alert sugli antibiotici

Come avvertono i pediatri, non è indicata la terapia antibiotica se non in presenza di un’eventuale complicanza batterica. Non è da dare dunque, senza il parere di un pediatra, l'azitromicina, scomparsa per un po’ dai banchi delle farmacie. Inoltre bisogna evitare di portare in pronto soccorso i bambini con sintomi lievi o senza sintomi per il solo fatto di aver avuto contatti con positivi. Invece, in presenza di difficoltà respiratoria, dolore toracico persistente, cianosi, alterazione dello stato di coscienza e oliguria (diminuzione dell'escrezione di urina) è assolutamente urgente recarsi al pronto soccorso.

Le cure ospedaliere

Il ricovero è raccomandato in caso di malattia da moderata a grave, nei neonati sotto i 3 mesi e in caso di difficoltà di gestione del bambino da parte della famiglia. Eventuali esami radiologici (radiografia, ecografia o TC) vanno fatti solo nei bambini e negli adolescenti con sintomi moderati-gravi. Anche un’eventuale terapia immunomodulante (con corticosteroidi e immunoglobuline), farmaci biologici e di una profilassi antitrombotica con eparina è da valutare solo per i bambini ricoverati con condizioni gravi.

I controlli post infezione

Per i bambini che hanno avuto l’infezione è poi da valutare quello che ormai è noto come long Covid, gli effetti a lungo termine del virus. La raccomandazione dei pediatri è dunque quella di far visitare tutti i bambini e gli adolescenti dopo 4 settimane dalla fase acuta dell'infezione e di programmare, in ogni caso, anche senza sintomi, un ulteriore controllo dopo 3 mesi per confermare che sia tutto normale o per affrontare eventuali problemi emergenti.