Dalla quarantena al green pass, ecco le prossime sei scadenze dell’emergenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Con l’entrata in vigore a Natale del nuovo decreto anti-Covid (dl 221/2021) scatta una ulteriore stretta sul fronte regole e divieti. Sulla base sempre del doppio sistema previsto per le certificazioni verdi: il green pass rafforzato riservato a vaccinati e guariti, nonché il green pass base che si ottiene anche con tampone molecolare (che ha validità per 72 ore) o antigenico (valido 48 ore). Ecco le principali scadenze, comprensive delle decisioni in arrivo sulla riduzione dei tempi della quarantena per i vaccinati.

Il 29 dicembre parere Cts su mini-quarantena per vaccinati

Il Comitato Tecnico Scientifico si esprime il 29 dicembre sull’ipotesi di ridurre la quarantena per i contatti stretti che abbiano già ricevuto la terza dose del vaccino. A stretto giro una nuova ordinanza del ministero della Salute: la quarantena per i vaccinati con terza dose, ora di sette giorni, potrebbe essere ridotta tra i tre e i cinque giorni.

Loading...

Rsa accessibili con terza dose dal 30 dicembre

In base al decreto 221/2021, a decorrere dal 30 dicembre, l’accesso dei visitatori alle strutture di assistenza per anziani (Rsa) è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde rilasciata a seguito di terza dose booster. L’accesso è consentito anche a chi è munito di super green pass dopo guarigione o ciclo primario, ma in questo caso è necessario aver eseguito nelle quarantotto ore precedenti un tampone rapido o molecolare con esito negativo.

Dal 10 gennaio supergreen pass esteso e booster dopo 4 mesi

A partire dal 10 gennaio è esteso l’obbligo del super green pass in zona bianca e gialla anche alla maggior parte delle attività per le quali era richiesto solo in zona arancione. Il certificato verde “rafforzato” oltre che per entrare in ristoranti e bar al chiuso (compreso il servizio al banco), teatri, cinema, sale concerto, stadi, feste (ad eccezione di quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose) e cerimonie pubbliche, come avviene oggi, sarà necessario anche per accedere a musei, piscine e centri benessere al chiuso, palestre, centri termali e parchi divertimento, centri culturali e ricreativi al chiuso, sale gioco, sale bingo e casinò.

In pratica dal 10 gennaio le restrizioni previste per la zona bianca e gialla (che al momento sono identiche) diventano molto simili a quelle della zona arancione. In quest’ultima è previsto in più il super green pass anche per fiere, convegni e congressi. Oltre che per le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.