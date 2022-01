Dalla quarantena ai tamponi, pressing per allentare le regole per i positivi asintomatici

Ascolta la versione audio dell'articolo

Semplificare la vita a chi è risultato positivo al Covid ma è vaccinato e non presenta problemi di salute: per l’asintomatico l’isolamento andrebbe ridotto a cinque giorni (ora sono sette) e dovrebbe essere esentato dall’obbligo tampone per poter tornare in comunità. È la richiesta che le Regioni avanzeranno al Governo con un riflesso anche sui criteri di rilevazioni della pandemia: dal bollettino quotidiano andrebbero esclusi i casi senza sintomi.

Istanze che riflettono la preoccupazione da parte dei governatori per il possibile cambio di colore con passaggio all’arancione e conseguenti restrizioni per tutti. Della questione si occuperà il Cts con un parere che dovrebbe arrivare venerdì 14 gennaio.

«Non conteggiare gli asintomatici nelle ospedalizzazioni»

C’è poi il ripensamento dei dati sulle ospedalizzazioni. La Lombardia, regione che conta il maggior numero di ricoverati col Covid in terapia intensiva e nei reparti ordinari, ha chiesto al ministero della Salute di non conteggiare come ricoveri dovuti a coronavirus i “pazienti centauri”, cioè ospedalizzati per altre patologie e poi risultati positivi. Ciò per «dare una rappresentazione più realistica e oggettiva della pressione sugli ospedali causata dal Covid». Da venerdì 13 gennaio la Regione darà ancora il numero totale dei ricoverati positivi ma «sarà in grado di distinguere all’interno dei “ricoveri Covid positivi”, quali afferiscono direttamente a una patologia “Covid-dipendente” (polmoniti e gravi insufficienze respiratorie)».

D’Amato (Lazio): mini-quarantena per asintomatici positivi

Di alleggerimento delle misure ha parlato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato: «Io credo che bisogna semplificare le procedure per gli asintomatici completamente vaccinati: negli Usa in questo caso la quarantena finisce dopo 5 giorni. Se il Cts intraprendesse questa linea di conseguenza non servirebbe contare gli asintomatici. Serve semplificare».

Vaia (Spallanzani): quarantena 5 giorni per asintomatici

Una linea sposata anche dagli esperti, come il direttore dello Spallanzani Francesco Vaia:«Sono diminuiti i ricoveri in terapia intensiva. Se questo trend, figlio della campagna vaccinale della terza dose, si stabilizzerà abbiamo bisogno di andare incontro alle esigenze dei cittadini e snellire le procedure di isolamento e quarantena».