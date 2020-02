Dalla Rc auto familiare alle concessioni autostradali: le misure del Milleproroghe di Andrea Carli

Si accende il semaforo verde della Camera per il decreto Milleproroghe. Il provvedimento con le modifiche introdotte a Montecitorio ha assunto le sembianze di una “manovra bis”: il testo uscito dal Consiglio dei ministri aveva 43 articoli, ora sono 78. Il via libera di Montecitorio segna il primo giro di boa: il provvedimento passa ora all’esame del Senato. Dovrà essere convertito entro il 29 febbraio.

Del pacchetto approvato fanno parte misure eterogenee: dalla rc auto “familiare” al nuovo calendario di uscita dal mercato tutelato dell'energia, dalla riapertura dei termini per la stabilizzazione di precari della Pubblica amministrazione alla possibilità per i medici di rimanere in corsia anche oltre i 40 anni di attività, ma entro i 70. Ecco in sintesi le principali soluzioni del decreto approvato da Montecitorio.

