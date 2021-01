Dalla Reggia di Caserta a Pompei, al Bargello: i musei che riapriranno domani In base all’ultimo provvedimento per contenere la diffusione del Coronavirus, i musei nelle zone gialle (Basilicata, Campania, Molise, Trento, Sardegna e Toscana) potranno riaprire al pubblico, anche se soltanto nei giorni feriali di Andrea Carli

Conte firma il nuovo dpcm, le misure in vigore fino al 5 marzo

In base all’ultimo provvedimento per contenere la diffusione del Coronavirus, i musei nelle zone gialle (Basilicata, Campania, Molise, Trento, Sardegna e Toscana) potranno riaprire al pubblico, anche se soltanto nei giorni feriali

5' di lettura

Reggia di Caserta, Pompei, ma anche Bargello e Boboli. Dire che sarà come prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria suonerebbe come un azzardo, ma chi ha a cuore la cultura lo vedrà come un piccolo, primo passo in avanti nella direzione di un auspicato recupero della normalità.

Dopo che l’ultimo Dpcm, in vigore dal 16 gennaio, ha previsto la riapertura nei giorni feriali dei musei nelle regioni in zona gialla con accessi contingentati, domani, lunedì 18 gennaio scattano le prime aperture, primissime aperture, limitate alle aree che hanno quel colore (Basilicata, Campania, Molise, Trento, Sardegna e Toscana). Nella speranza che lo stato dei contagi possa declassare le regioni in rosso e quelle in arancione al giallo o anche al bianco, così da poter consentire di godere appieno, e dal vivo, delle bellezze del paese. Tutte.

Loading...

Bargello primo statale a riaprire a Firenze

I Musei del Bargello sono il primo complesso museale statale di Firenze a riaprire le porte ai visitatori lunedì. La direttrice Paola D'Agostino ha firmato il decreto con il quale dispone l'apertura del museo nazionale del Bargello (orario 8:45-13:30), delle Cappelle medicee (8:45-13:30 lunedì e martedì; 14-18:30 da mercoledì a venerdì) e di palazzo Davanzati (14-18:30). Resta sospeso il servizio di apertura al pubblico del complesso di Orsanmichele e del museo di Casa Martelli. La riapertura al pubblico dei tre musei del complesso è, come previsto dalle disposizioni nazionali, legato a uno «scenario di gravità e di livello di rischio qualificato come zona bianca o gialla» e «in caso di mutamento delle condizioni di gravità (inclusione dell'area da parte degli organi competenti nelle zone arancione o rosse) il servizio di apertura al pubblico verrà temporaneamente sospeso e riprenderà al ripristino dello scenario di gravità minimo atteso».

Opificio Pietre Dure

Dal 18 gennaio l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze riapre al pubblico le sale del suo piccolo ma prezioso museo. Sarà possibile ammirare nuovamente i capolavori in commesso fiorentino, un'arte che ha come protagonista la pietra dura nelle sue innumerevoli varietà.

Martedì 19 porte aperte al Giardino di Boboli

Le istituzioni culturali della Toscana si muovono però in ordine sparso. Hanno annunciato la riapertura da lunedì il museo della Città di Livorno, e a Pistoia il Civico d'arte antica in Palazzo comunale, lo Spedale del Ceppo e il museo del Novecento di palazzo Fabroni. Con la Toscana in zona gialla riaprono anche il Museo dei Bozzetti a Pietrasanta (Lucca) e Casa Carducci a Valdicastello, entrambi a ingresso libero. Tra quelli che non riapriranno ci sono la parte museale del Duomo di Siena e la Torre di Pisa. «In questi giorni - ha detto l'assessore di Firenze alla cultura, Tommaso Sacchi - abbiamo lavorato senza sosta per organizzare la riapertura e possiamo annunciare che lunedì saranno di nuovo visitabili tutti i musei comunali». A quasi cinquant'anni dalla mostra al Forte di Belvedere che vide protagonista il maestro inglese Henry Moore con le sue celebri sculture, il Museo Novecento di Firenze decide di rendergli omaggio con la mostra “Henry Moore. Il disegno dello scultore”, che viene inaugurata lunedì. Viene anche riaperta la rassegna dedicata a Raffaello in sala d'Arme di Palazzo Vecchio e quella fotografica di Massimo Sestini nell'ex refettorio di Santa Maria Novella. Le Gallerie degli Uffizi aprono i siti all'aperto, ovvero Giardino di Boboli martedì 19 gennaio e forse da lunedì la Loggia dei Lanzi: ci vorrà più tempo per il museo degli Uffizi e Pitti. Resterà chiuso al pubblico il complesso monumentale dell'Opera di Santa Maria del Fiore che comprende Duomo, Campanile di Giotto, Battistero e museo. La Galleria dell'Accademia di Firenze ha reso noto che sarà pronta il 13 febbraio: durante la chiusura per il lockdown, ha avviato lavori ancora in corso. Ripartono dal 21 gennaio l'Archeologico nazionale di Firenze e San Marco.