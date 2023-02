Dalla Regione 1,5 miliardi di euro per le imprese nell’ultimo biennio

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La Lombardia, colpita duramente dalla pandemia, è riuscita a recuperare dopo la battuta d’arresto registrata nel 2020 e a superare la fase di crisi innescata dalla diffusione del Covid-19. Anche se ora si trova ad affrontare nuove sfide, dal caro-energia alla difficile congiuntura internazionale, il suo tessuto economico ha dimostrato di saper reagire e dalle istituzioni sono arrivate misure in grado di sostenere la ripresa. Per non far deragliare la locomotiva d’Italia (la Lombardia rappresenta circa il 20% del Pil italiano), si è mosso in prima fila l’assessorato allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, al cui vertice da gennaio 2021 è arrivato Guido Guidesi. Le risorse complessivamente attivate ammontano a 1,5 miliardi di euro solo nell’ultimo biennio, di cui una parte considerevole è già stata concessa generando importanti investimenti da parte di privati. Gli interventi regionali hanno riguardo tutti i settori del tessuto economico lombardo: dall’artigianato al commercio passando per la cooperazione e per le piccole medie imprese fino ad arrivare, tra gli altri, al comparto fieristico, all’industria, alle nuove imprese e all’economia circolare.

