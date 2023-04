Dalla Regione 22 milioni e per i piccoli Comuni un aiuto con i fondi Pnrr

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le comunità energetiche sono ancora un fantasma: in teoria ci sarebbero, ma ancora non vengono alla luce perché non sono state definite dai decreti attuativi.

Prima di tutto definiamo cosa sia una Comunità energetica. È un’associazione che produce e condivide energia rinnovabile, per generare e gestire in autonomia energia verde a costi vantaggiosi, riducendo le emissioni nocive e lo spreco energetico. Ne possono far parte semplici cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni, piccole e medie imprese.

Come la storia di Cinisello Balsamo insegna (si veda articolo a fianco), anche semplici persone che abitano nello stesso quartiere possono aggregarsi per lanciare una comunità energetica. Se infatti i terreni industriali in disuso sarebbero particolarmente indicati perché adatti a ospitare impianti, è vero che anche sopra gli edifici possono essere installati pannelli fotovoltaici.

La condivisione dell’energia elettrica prodotta deve avvenire utilizzando la rete di distribuzione elettrica esistente, e per questo chi produce energia pulita oltre il proprio fabbisogno può rivenderla al gestore. L’impianto non deve necessariamente essere di proprietà della Comunità, ma può anche essere messo a disposizione da uno o più membri partecipanti, o anche da un soggetto terzo.

Questo in teoria, perché l’Italia, che ha redatto una legge su questo tema nel 2020, non ha ancora emesso i decreti attuativi che la rendono concretamente applicabile. Il risultato è che per ora si possono far funzionare solo impianti singoli, con potenza inferiore ai 100kW, attivati successivamente al 1°marzo 2020, data dell’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto. Per il resto le buone intenzioni sono al palo, perché senza decreti attuativi non si parte.