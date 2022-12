Dalla Regione Lombardia 30 milioni di euro per la formazione continua nelle pmi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se il caro energia, i colli di bottiglia nelle catene di fornitura e l’inflazione sono le criticità che maggiormente preoccupano le imprese italiane in questo momento storico, c’è un’altra questione che, da sempre, le aziende indicano come prioritaria per mantenere e aumentare la propria competitività: la presenza di manodopera specializzata e la conseguente necessità di formare i propri dipendenti e aggiornarli, per mantenere il passo con le nuove tecnologie e le trasformazioni del mercato.

Proprio per favorire la competitività delle piccole e medie imprese la Regione Lombardia ha deliberato una nuova misura sul capitale umano, attraverso lo stanziamento di ulteriori 30 milioni di euro all’interno della misura «Formazione Continua», che mette a disposizione delle aziende un voucher formativo del valore di 2mila euro per singolo lavoratore per un massimo di 50mila euro per ogni azienda richiedente.

L’impresa è libera di personalizzare ogni singolo voucher e utilizzarlo per il percorso formativo più in linea con le esigenze dell’impresa. L’apertura delle domande è prevista per il 13 dicembre.

«L’obiettivo di Regione Lombardia – spiega il presidente Fontana – è stare al fianco delle aziende e dei lavoratori affinché stiano al passo con l’evoluzione del mercato del lavoro attraverso una formazione senza limiti, che permetta un potenziamento delle skill e una maggiore competitività delle aziende».

Aggiunge l’assessore regionale al Lavoro e Formazione, Melania Rizzoli: «Formazione Continuaè la nostra misura ”madre”, perché il futuro sarà sempre di più “lifelong learning”, ovvero un processo fluido e costante di apprendimento in linea con i cambiamenti economici e sociali. Uno strumento con cui garantiamo alla forza lavoro di essere in anticipo rispetto al futuro, così da non lasciare indietro nessun lavoratore e nessuna lavoratrice».