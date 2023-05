Dalla Regione quattro milioni per sostenere la ricerca

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con diverse mosse a Regione del Veneto ha mostrato grande attenzione alla tematica “Spazio”: lo dimostrano le molteplici decisioni assunte negli ultimi anni dall’esecutivo regionale: dal riconoscimento della Rete Innovativa Regionale “Aerospace Innovation and Research - AIR” all’individuazione con il proprio Comitato Tecnico Strategico (CTS) di diverse priorità di investimento strategiche, passando per la presenza della “Space Economy” quale “Missione Strategica” individuata dal principale documento di programmazione regionale in tema di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico ovvero la Strategia di specializzazione intelligente regionale - S3 Veneto.

Proprio per valorizzare ulteriormente i temi connessi alla creazione delle competenze ad alto valore aggiunto e al rafforzamento di startup in settori altamente performanti (come appunto il settore della Space Economy), si è aperto - fino al prossimo 20 luglio - il bando “Consolidamento delle startup innovative” a cui poter inviare le domande di finanziamento. Un’iniziativa che mette a disposizione 4 milioni di euro in conto capitale per il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo e agli investimenti in tecnologie avanzate funzionali alla fase “early stage” di accesso al mercato.

A Space Meetings Veneto anche Veneto Agricoltura con un proprio spazio espositivo e un intervento dell’esperto Lorenzo Furlan sull’uso dei satelliti in agricoltura che ha permesso in pochi anni una vera e propria rivoluzione: l’agricoltura di precisione rappresenta infatti la principale innovazione “di base” su cui si svilupperanno i diversi comparti del settore agricolo del futuro.

I satelliti consentono alle macchine di sapere con esattezza la loro posizione e di valutare lo stato dei terreni e delle colture, in modo da poter pianificare le azioni necessarie per ciascun punto del terreno, in ciascun momento, con i minori spostamenti possibili. Questo significa minor consumo di energia e risorse, in quanto con l’agricoltura di precisione è possibile dosare tutti i fattori di produzione: seme, fertilizzanti, fitofarmaci e la preziosa risorsa acqua non solo con minori consumi e costi, ma anche con un minore impatto sull’ambiente. Veneto Agricoltura sta conducendo sperimentazioni nelle proprie aziende pilota e dimostrative (ValleVecchia di Caorle-Ve, Sasse Rami di Ceregnano-Ro, Diana di Mogliano Veneto-Tv).