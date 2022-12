Dalla regione Sardegna 1,8 milioni agli studenti sardi fuori dall’isola

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La Regione stanzia quasi due milioni di euro per aiutare gli universitari sardi che studiano in Atenei fuori dall'isola a pagare l'affitto. Il bando è stato pubblicato sul sito della Regione ed è una misura destinata a contribuire all'abbattimento dei costi che gli studenti devono sostenere per i canoni di locazione. A beneficiare della misura, che prevede un impiego di 1 milione e 800 mila euro, sono gli studenti che frequentano l'anno accademico 2022/2023 in università o istituti dell’Alta formazione artistica e musicale (Afam).

I corsi interessati

Nello specifico, iscritti a corso di laurea triennale, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico. Corso accademico istituito presso scuole o istituti che costituiscono il Sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam). Corso istituito presso le scuole superiori per mediatori linguistici. Corso istituito presso una qualsiasi facoltà delle università pontificie e corso istituito presso università estere, autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale sul territorio in cui operano e su tutta la comunità europea.

L’uso dei fondi

Le risorse disponibili, sottolineano dalla Regione, saranno suddivise «in modo proporzionale tra le categorie individuate al successivo in base al numero delle domande pervenute in ciascuna categoria». L'importo massimo concesso a ciascuno studente è di 2.500 euro l'anno. «Le eventuali somme residue che dovessero rendersi disponibili dopo l’assegnazione dei contributi - concludono dalla Regione -, verranno utilizzate per eventuali scorrimenti delle graduatorie».