Dalla revisione di quota 100 al reddito di cittadinanza

(Sintesi Visiva)

Ma sono tanti i dossier su cui il Pd potrebbe alzare la testa, dalla riforma del fisco, dalla revisione di quota 100 e reddito di cittadinanza. Anche se a parole il M5s si dice pronto a dare battaglia. “Dalle leggi che abbiamo approvato non si può tornare indietro. Se proveranno a cancellare la legge anticorruzione, prescrizione o reddito di cittadinanza ci saranno migliaia di persone in piazza per impedirlo. E io sarò con loro” ha scandito una settimana fa Luigi Di Maio.