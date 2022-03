Dalla riapertura della rottamazione ter al ritorno delle cessioni per i crediti edilizi, ecco il decreto Sostegni ter

Più tempo per pagare le cartelle esattoriali per chi ha aderito alla rottamazione ter, cassa Covid estesa ad altri 60 settori, permessi di soggiorno automatici per i cittadini extra-Ue che scelgono l’Italia per fare smart working. E ancora una super agevolazione fiscale, cioè un’aliquota al 7% per i pensionati residenti all’estero che si trasferiscono nei Comuni terremotati, uno sconto simile a quello che il Portogallo ha applicato per attirare gli stranieri. Di seguito i principali contenuti del decreto legge Sostegni ter, che ha ottenuto il via libera finale della Camera (312 voti a favore, 33 contrari e tre astenuti).

