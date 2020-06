Dalla riforma dei decreti sicurezza al memorandum con la Libia, il dossier migranti torna a dividere la maggioranza

I timori dei Cinque Stelle

Il Pd chiede pertanto discontinuità nell’approccio politico fin qui adottato. I Cinque Stelle frenano, nella convinzione che l’adozione di regole meno stringenti possa da una parte esporre il fianco del Movimento alle critiche di Lega e Fratelli d’Italia; dall’altra essere letta come sconfessione dell’esperienza di governo precedente, e delle soluzioni che quella compagine ha proposto. A mediare tra Pd e Cinque stelle, l’ala del Movimento vicina al presidente della Camera Roberto Fico.

La ministra Lamorgese ha da tempo pronta una proposta

La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha già pronto un progetto, che è rimasto congelato con lo scoppio dell’emergenza coronavirus. «Il lavoro fatto dal Viminale già prima del Covid» sulla revisione dei decreti sicurezza firmati da Matteo Salvini, ha sottolineato in occasione di un recente question time al Senato, «può essere ripreso con modalità individuate dal Governo in un contesto meno caratterizzato dall’emergenza». Il piano di revisione parte dai rilievi espressi dal capo dello Stato. Nella lettera inviata a Conte e ai presidenti della Camera e del Senato la scorsa estate Mattarella ha accompagnato la promulgazione del decreto sicurezza bis voluto da Matteo Salvini con alcuni rilievi. I Dem chiedono modifiche sostanziali: reintroduzione della protezione umanitaria, degli Sprar e della rete di accoglienza dei Comuni, un colpo di spugna alla possibilità di comminare multe alle navi delle ong che salvano i migranti in mare. I Cinque Stelle sono disponibili a ritocchi, ma dicono no a uno stravolgimento totale dei provvedimenti salviniani.

Tempi stretti per la proposta della Commissione Von der Leyen

E mentre in Italia si assiste al braccio di ferro tra le forze politiche di maggioranza sulle strategie di gestione dei flussi migratori, in Europa continua la partita per cambiare il regolamento di Dublino, per il ricollocamento obbligatorio da parte di tutti paesi Ue delle persone salvate in mare, per un sistema che riconosca agli Stati di bandiera la responsabilità delle iniziarive delle Ong. Il rischio che durante la bella stagione aumentino gli arrivi ha spinto il governo italiano a chiedere alla Commissione europea nuove regole, a cominciare da un sistema di redistribuzione dei richiedenti asilo. La commissione Von der Leyen punta a ottenere ciò che quella Juncker non è riuscita a ottenere, ovvero il superamento del principio del Paese di primo ingresso che, stando al regolamento di Dublino, è chiamato a farsi carico di chi sbarca. La trattativa con il blocco di Visegrad (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca e Slovacchia) è partita. Una proposta della Commissioe sarebbe dovuta arrivare nei primi mesi dell’anno, ma il Covid-19 ha congelato tutto. Bruxelles punta a presentare tra giugno e luglio una proposta di riforma. Il fatto che dal primo luglio la Germania assumerà la presidenza di turno dell’Ue potrà giocare a favore del raggiungimento di un’intesa.